L’anno nuovo porterà in dono alla comunità di Quadroni il gradito ritorno di un ambulatorio medico. La disponibilità della professoressa Gloria Taliani, da poco pensionata e residente nella storica frazione di Manziana, consentirà a tutti i cittadini di sottoporsi a visite mediche gratuite. Il servizio sarà effettivo da gennaio, il primo e il terzo giovedì di ogni mese, nei locali del centro anziani di Quadroni.

Inoltre, la dottoressa potrà prescrivere ricette bianche, per farmaci, esami diagnostici o visite specialistiche. L’iniziativa, frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale, l’associazione “Contrada del lupo” e lo stesso Centro anziani, segna un ulteriore passo verso la rinascita del borgo, dopo il restauro del lavatoio (con annesso punto book crossing) e l’imminente riparazione dell’orologio di Piazza Valentini.

Il taglio del nastro avverrà giovedì 3 dicembre, alla presenza del sindaco di Manziana, Alessio Telloni, e dei presidenti della Contrada del lupo, Dino Bongi, e del Centro anziani di Quadroni, Antonio Angelucci. La cittadinanza è invitata a partecipare.

La redazione L’agone