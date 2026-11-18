Comunicato stampa

Palazzo: «Pianifichiamo la partecipazione ai grandi appuntamenti sportivi, valorizzando eventi capaci di promuovere il Lazio e generare opportunità per i territori»

La Regione Lazio avvia il percorso per individuare i Grandi Eventi Sportivi del 2027 ai quali partecipare, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra sport, promozione territoriale e turismo. È stato infatti pubblicato l’Avviso per la manifestazione di interesse rivolto alle Federazioni Sportive, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI o dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

«Anche per il 2027, vogliamo pianificare con attenzione la nostra partecipazione ai grandi appuntamenti sportivi del prossimo anno, puntando su manifestazioni capaci di dare visibilità al Lazio, attrarre pubblico e generare opportunità per i nostri territori. Anche grazie al lavoro di pianificazione svolto lo scorso anno, il Lazio è in cima alla classifica delle regioni italiane per il turismo sportivo. Con questo Avviso vogliamo costruire una programmazione che metta insieme sport, turismo ed economia locale, valorizzando le tante potenzialità della nostra regione», dichiara l’assessore regionale allo Sport, Turismo e Ambiente, Elena Palazzo.

La manifestazione di interesse ha la finalità di raccogliere le informazioni sui grandi eventi sportivi che i soggetti interessati hanno già in programma o intendono calendarizzare nel territorio regionale nel corso del 2027. Le proposte confluiranno in una banca dati regionale, che consentirà all’Amministrazione di avere un quadro delle iniziative, favorire il coordinamento istituzionale e programmare le successive forme di partecipazione e promozione.

Per essere considerati Grandi Eventi Sportivi, gli appuntamenti dovranno prevedere competizioni a livello nazionale o internazionale, con assegnazione di titoli riconosciuti dalle Federazioni di riferimento, essere in grado di attrarre un significativo interesse del pubblico e dei media e avere una durata massima di un mese.

Ogni soggetto proponente potrà presentare una sola candidatura per un solo evento, anche se ancora in fase di definizione. Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse entro il 15 dicembre 2026. L’avviso è disponibile sul sito della Regione Lazio alla pagina: https://www.regione.lazio.it/documenti/91492

Al termine della ricognizione e dell’istruttoria delle candidature, la Regione individuerà con apposita deliberazione di Giunta i Grandi Eventi Sportivi ai quali potenzialmente intende partecipare.