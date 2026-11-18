Comunicato stampa

“C’è piena soddisfazione per la notizia ricevuta nei giorni scorsi dalla Dirigente Scolastica dell’IIS Gaetano De Sanctis, Cosima Stefania Elena Chimienti, per l’attivazione dell’indirizzo ordinario di Scienze Umane (psico-pedagogico) già a partire dall’anno scolastico 2027/2028.

Dopo tre anni di lavoro, per cui come Municipio abbiamo sostenuto la scuola nel processo di attenta analisi dei bisogni formativi del quadrante di Roma Nord e in tutte le fasi del lungo percorso burocratico, anche attraverso una nota sottoscritta da questa Presidenza a supporto dell’istanza di dimensionamento, ora il nuovo indirizzo entrerà a far parte della già estesa offerta formativa di uno dei licei storici del nostro territorio, aggiungendosi agli indirizzi Classico, Linguistico e Scientifico.

Come anche ricordato dalla Preside stessa in una lettera di ringraziamento all’amministrazione municipale, questo lungo e coordinato lavoro è stato utile per affermare il diritto allo studio di prossimità e ridurre i disagi legati agli spostamenti quotidiani delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi.

Con l’attivazione del nuovo indirizzo presso la sede di Via Antonio Serra, l’IIS “Gaetano De Sanctis” amplia l’offerta formativa, offrendo al territorio e a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che vorranno iscriversi a Scienze Umane, un nuovo percorso formativo finora assente in queste zone e atteso da anni dalle famiglie. Un’esperienza che siamo certi non potrà far altro che valorizzare ancora di più questo Istituto.

Investire nella scuola, nella formazione e nel valore dello studio significa investire nel futuro della nostra comunità, offrendo alle ragazze e ai ragazzi nuovi strumenti per costruire il proprio percorso di vita, sviluppare competenze e affrontare con consapevolezza le sfide di domani. Una scuola che si arricchisce è un territorio che cresce”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.