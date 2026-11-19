Dal profilo Facebook del comune di Canale Monterano



22 NOVEMBRE, ORE 17:00, SACRARIO AI CADUTI



– INGRESSO GRATUITO –



GABRIELE COEN, SAX TENORE E SOPRANO

SANTO TRINGALI, PIANOFORTE, FENDER RHODES



Aspettando il ricco programma di “Monterano Vive” (primo appuntamento il 19 Dicembre) ancora un evento realizzato con il contributo della Regione Lazio: l’omaggio a Kind of Blue è un raffinato progetto curato dal sassofonista Gabriele Coen insieme al pianista e Santo Tringali. Questo appuntamento ripercorre l’epopea del disco jazz più venduto della storia, allargando l’orizzonte anche alla fondamentale fase preparatoria dell’anno precedente.

L’incontro-concerto ideato da Coen e Tringali non si limita a celebrare i cinque capolavori assoluti registrati nel 1959 (So What, Freddie Freeloader, Blue in Green, All Blues, Flamenco Sketches), ma getta una luce indispensabile sulle cinque storiche tracce in studio del 1958.

Il 1958 Fu l’anno in cui nacque il leggendario sestetto di Miles Davis con John Coltrane, Cannonball Adderley, Bill Evans, Paul Chambers e Jimmy Cobb. Le registrazioni in studio di quell’anno (tra cui spiccano Stella by Starlight, On Green Dolphin Street e Love for Sale) rappresentano il vero e proprio laboratorio in cui Davis iniziò a sperimentare e a gettare le basi del jazz modale, che avrebbe poi trovato il suo compimento definitivo in Kind of Blue.

Attraverso una combinazione di esecuzioni dal vivo al pianoforte e ai fiati, unita a un’accurata narrazione storica e analisi musicale, i due musicisti svelano i segreti degli arrangiamenti, la genialità dell’approccio orizzontale e improvvisativo teorizzato da George Russell e il peso specifico dell’eredità classica portata da Bill Evans in quella formazione.

Gabriele Coen

Sassofonista, clarinettista, compositore, didatta, Gabriele Coen si dedica da sempre

all’incontro tra jazz e musica etnica, in particolare mediterranea e est-europea.

Già fondatore dei KlezRoym – nota formazione italiana dedita alla riattualizzazione del patrimonio musicale ebraico – con cui ha inciso 6 dischi per l’etichetta CNI, nel 2001 ha dato vita al gruppo “Gabriele Coen Atlante Sonoro” con cui fonde il linguaggio jazzistico con la musica etnica. Nel 2005 inizia la sua attività con il progetto “Jewish Experience” con cui ha inciso quattro lavori di cui due per la prestigiosa etichetta newyorchese di John Zorn, la Tzadik Records.

Come compositore e interprete ha realizzato insieme a Mario Rivera diverse colonne sonore per il cinema tra cui “Notturno Bus” (2007) di Davide Marengo, “Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio” (2010) di Isotta Toso e “Tornare” (2020) di Cristina Comencini.

Dal 2013 Gabriele Coen ha fondato un nuovo quintetto a suo nome con cui, dopo gli omaggi a Kurt Weill e John Zorn, propone un originalissimo omaggio a Leonard Bernstein, uno dei più grandi musicisti del Novecento, compositore, pianista, direttore d’orchestra e didatta. A gennaio 2020 è uscito il loro cd “Leonard Bernstein Tribute” per la rinomata etichetta Parco della Musica Records. A gennaio 2023 è uscito il nuovo lavoro Gabriele Coen Quintet “Sephardic Beat”, sempre per Parco della Musica Records. A novembre 2025 è uscito il nuovo capitolo discografico: “Dialoghi” di Ziad Trabelsi e Gabriele Coen (Moonlight Records/IRD, 2025).

Santo Tringali

Santo Tringali è un pianista che unisce una solida formazione accademica jazz a una sensibilità musicale aperta a linguaggi e sonorità differenti. Ha conseguito il Diploma Accademico di Secondo Livello in Pianoforte Jazz e Didattica della Musica presso il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” di Roma, perfezionandosi con musicisti quali Danilo Rea, Cinzia Gizzi, Enrico Zanisi, Seby Burgio e Alessandro Gwis.

Il suo percorso musicale si sviluppa tra jazz e pop, ambiti nei quali esplora le possibilità espressive del pianoforte, con particolare attenzione all’improvvisazione, all’ascolto e all’interazione musicale. Affianca all’attività artistica l’insegnamento del pianoforte moderno, portando avanti un percorso in cui ricerca sonora, sensibilità interpretativa e passione per la musica si incontrano.