Comunicato stampa

Civitavecchia, 19 novembre 2026 — Nuovo passo importante per il Piano Città: la Giunta regionale ha approvato la proposta di Accordo di Programma tra Regione Lazio, Comune di Civitavecchia e Agenzia del Demanio per il Programma Urbanistico dell’ex Caserma De Carolis, in variante al Piano Regolatore Generale. L’ex Caserma, uno dei quattro immobili statali del Piano Città, è il primo caso nel Lazio di valorizzazione e alienazione di un bene pubblico con cambio di destinazione urbanistica.

Nell’Accordo di Programma l’Agenzia del Demanio mette a disposizione il bene, il Comune ha svolto tutte le procedure urbanistiche per il cambio di destinazione d’uso e la Regione approva l’Accordo, che determina la variante. Il Comune ha completato la procedura urbanistica entro un anno, come concordato con l’Agenzia del Demanio: per questo, in caso di alienazione del bene, al Comune sarà riconosciuto il 15% dell’importo.

L’area, di circa 65mila metri quadrati, è di proprietà dello Stato e non più utilizzata dal Ministero della Difesa. Il Programma ne cambia la destinazione da zona militare e agricola a zona produttiva integrata, con funzioni produttive, direzionali, commerciali e turistico-ricettive. Prevede la demolizione dei 36 fabbricati esistenti, costruiti negli anni Quaranta, e nuovi edifici organizzati in comparti, con viabilità interna, parcheggi, aree verdi e spazi pubblici.

Con l’approvazione della proposta potrà essere avviata la manifestazione di interesse rivolta ai privati che intendono investire nell’area. Il percorso dell’Accordo prevede intanto la sottoscrizione, la ratifica del Consiglio comunale entro trenta giorni dalla firma e il decreto del Presidente della Regione, con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

“Dopo la consegna delle chiavi della Stegher, il Piano Città prosegue con la De Carolis,” afferma il sindaco Marco Piendibene, “un’area dello Stato dove potranno insediarsi nuove attività. Inoltre, il rispetto dei tempi potrà tradursi in una risorsa per la città. Voglio ringraziare tutti gli attori istituzionali coinvolti, dell’Agenzia del Demanio e della Regione Lazio.”

“E’ il coronamento di un lavoro straordinario svolto dagli uffici comunali,” spiega l’assessore all’Urbanistica Giancarlo Cangani, “con l’Unità Operativa Piani e Programmi, costituita appositamente per seguire la procedura. Progettare nei tempi previsti dall’Accordo la trasformazione di un’area di 65mila metri quadrati è stato un lavoro che merita un ringraziamento sincero da parte dell’Amministrazione.”