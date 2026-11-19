Ci sono persone che credi siano immortali. Volti familiari che attraversano gli anni senza sembrare toccati dal tempo. Ogni volta che le rivedi ti chiedi quanti anni abbiano davvero, poi cerchi la risposta sullo smartphone e resti puntualmente sorpreso. Per questo, quando arriva la notizia della loro morte, qualcosa dentro di noi si ribella. Non ci vuoi credere. Per un istante pensi a un errore, a una voce infondata.

Ci sono persone che, come Corrado Augias, diventano parte del nostro quotidiano. Le loro parole, sempre ponderate, civili, illuminate da un’ironia sottile e tagliente, ci accompagnano per anni fino a farci credere, inconsapevolmente, che la loro presenza sia destinata a durare per sempre. Poi arriva la notizia della sua morte e ci ricorda che nessuno può sottrarsi al tempo. E con quella notizia se ne va anche un pezzo delle certezze a cui ci eravamo affidati.

Ci mancherà questo raffinato intellettuale, questo giornalista acuto e rigoroso che per tutta la vita ha scelto la cultura come strumento di libertà e di difesa della democrazia e lo ha fatto attraverso i libri, il giornalismo, la televisione, il teatro e il dialogo con i lettori. Ha insegnato il valore dei libri come strumenti di crescita e di libertà. E ha mostrato che si può fare grande divulgazione anche in televisione, portando nelle case degli italiani temi complessi senza mai semplificarli, ma rendendoli comprensibili grazie all’eleganza del linguaggio, alla precisione delle parole e alla fiducia nella capacità di comprendere di ogni spettatore. Lo ricordo mentre presentava un suo libro nella Biblioteca comunale di Anguillara Sabazia. Nel dialogo con l’allora sindaco Emiliano Minnucci, dedicato ai segreti di Roma, emergeva tutta la sua passione per la storia: non solo quella dei grandi protagonisti, ma anche quella costruita da personaggi minori, da episodi apparentemente marginali, spesso poco conosciuti, che tuttavia sapevano raccontare l’ingegno, i vizi, le virtù e la straordinaria creatività di un popolo. Lo stesso sguardo curioso e attento lo ha poi rivolto a molte altre città, riportandone alla luce storie dimenticate e dettagli capaci di illuminare un’intera epoca. Ci ha insegnato che le idee si difendono con la forza delle argomentazioni e non con il volume della voce. E ci ha lasciato in eredità il valore del dubbio, inteso non come incertezza sterile, ma come motore della conoscenza, della crescita personale e della ricerca della verità. Ci mancherà la sua presenza, ma continueranno ad accompagnarci le parole che ha detto, quelle che ha scritto, il ricordo vivo della sua personalità. Soprattutto, resterà il suo esempio: quello di una vita dedicata a comprendere il mondo, per contribuire a renderlo un luogo più giusto, più umano e più attento al bene comune.

Lorenzo Avincola redattore L’agone