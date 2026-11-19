Comunicato stampa

“Bene la richiesta dei Capigruppo di maggioranza per la convocazione di un Consiglio straordinario sulle condizioni delle palazzine ATER di Labaro, tra via delle Galline Bianche e via Offanengo. Parliamo di edifici del Patrimonio Pubblico Regionale, nei quali vivono centinaia di famiglie, persone anziane e persone con disabilità, che da troppo tempo, e in particolare negli ultimi tre anni, aspettano risposte e interventi concreti sugli immobili e nelle aree esterne limitrofe.

Da anni raccogliamo segnalazioni sulle condizioni dei loro appartamenti e degli edifici, a cui si aggiungono le criticità delle aree esterne, sempre di competenza ATER. Non parliamo di semplici problemi di decoro, ma di una situazione che a poco a poco è diventata emergenziale costringendo centinaia di persone a vivere in condizioni disastrose.

Come Municipio siamo al lavoro da anni per riqualificare il quartiere e restituire alla comunità gli spazi ATER inutilizzati o abbandonati. È il caso dello Studio XX – Casa della Musica, per il quale abbiamo ottenuto la consegna dei locali e stanziato 400mila euro per la manutenzione straordinaria, con la progettazione già avviata. L’impianto sportivo di via Offanengo 68, danneggiato dal crollo di una parete, ci è stato invece consegnato da ATER solo in via provvisoria. Restano inoltre senza adeguata manutenzione il campetto sportivo, l’area ludica e l’anfiteatro davanti alla Biblioteca Galline Bianche. Abbiamo infine richiesto interventi per l’area esterna e per l’edificio che si trova sopra i locali di via Offanengo, ex ASL, che il Municipio sta ristrutturando dopo la loro acquisizione nel 2023.

Il Consiglio di lunedì prossimo sarà certamente utile per ricevere un aggiornamento sugli interventi e sulle loro tempistiche, come anche per capire quali risorse siano previste per le manutenzioni, tema che ci preoccupa molto. Garantire ai cittadini del nostro territorio case dignitose e sicure è una responsabilità che deve riguardare tutte le istituzioni e per questo, come Municipio, ci siamo sempre resi disponibili e proseguiremo a farlo in uno spirito di piena collaborazione. Non possiamo lasciare sole le famiglie che vivono in questi complessi, né accettare che il luogo in cui si abita determini la qualità della vita.

Invitiamo la cittadinanza a partecipare al Consiglio straordinario che si svolgerà lunedì 23 novembre alle ore 10.00.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati