Pd, M5S, Avs e Italia Viva hanno presentato un emendamento unitario alla legge di bilancio per finanziare il trasporto pubblico locale e coprire il rinnovo del contratto degli autoferrotranvieri. La proposta raccoglie le richieste dei sindacati e delle aziende del settore.

Per il contratto l’emendamento stanzia 345 milioni di euro nel 2027 e 195,7 milioni l’anno dal 2028. Una parte delle risorse del 2027, pari a 149,3 milioni, serve a saldare gli oneri del 2025 e del 2026. Oltre l’80 per cento delle somme va alle Regioni a statuto ordinario. Il resto va alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome.

Il testo chiede inoltre di destinare in via prioritaria al TPL i 100 milioni aggiuntivi previsti dal 2028. Chiede anche di riservare al trasporto pubblico, compreso quello ferroviario, fino a 800 milioni annui dell’eventuale maggior gettito Irpef che confluisce nel fondo perequativo regionale. Con la riforma del federalismo fiscale il finanziamento di autobus e treni regionali rischia di perdere il vincolo nazionale e di finire in concorrenza con ogni altra spesa delle Regioni.

“Il Governo ha fatto un accordo che deve rispettare. Chiediamo alla maggioranza di approvare questa copertura e garantire a lavoratori e pendolari un servizio che regga», dichiarano i firmatari.

L’emendamento è firmato da Andrea Casu, Antonino Iaria, Marco Grimaldi, Maria Chiara Gadda, Anthony Barbagallo, Valentina Barzotti, Filiberto Zaratti, Ouidad Bakkali, Giorgio Fede, Valentina Ghio, Roberto Morassut e Luca Pastorino.