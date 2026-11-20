Comunicato stampa

“A Labaro sono in corso i lavori per il recupero e la riqualificazione dello stabile di via Offanengo, ex locali ASL.

Dopo l’acquisizione dell’immobile dal Dipartimento Patrimonio nel gennaio 2023, nello stesso anno il Consiglio del Municipio ha approvato la risoluzione n.28 per richiedere la sua riqualificazione affinché lo stabile potesse diventare una nuova sede dell’Ufficio Anagrafico.

L’anno successivo con le Forze dell’Ordine e gli Uffici del Sociale abbiamo lavorato per sgomberare i locali occupati e dopo lo stanziamento di 585.000 euro sono state avviate le operazioni di sanificazione e bonifica di tutti gli ambienti in stato di degrado e abbandono dopo la chiusura nel 2013. Agli inizi di novembre sono iniziati i lavori di ristrutturazione dell’immobile che termineranno entro la primavera del 2027.

L’obiettivo è quello di restituire alla cittadinanza e al personale del Municipio XV un ufficio anagrafico più ampio, moderno e accessibile, dotato di un’ampia area parcheggio esterna e di ambienti più accoglienti, funzionali e confortevoli. Un intervento volto a migliorare concretamente la qualità dei servizi offerti, rendere più agevole l’accesso agli uffici, ridurre i disagi per l’utenza e garantire condizioni di lavoro più adeguate al personale.

Recuperare immobili pubblici abbandonati e restituirli alla collettività significa investire concretamente sulle periferie, contrastare il degrado e trasformare spazi inutilizzati in nuove opportunità e servizi per i cittadini. Crediamo che la riqualificazione dei quartieri passi anche dalla capacità delle istituzioni di prendersi cura del patrimonio pubblico, valorizzarlo e renderlo nuovamente una risorsa per la comunità.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessore al Bilancio, Decentramento Amministrativo e Politiche Giovanili, Alessandro Cozza.