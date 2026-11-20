Comunicato stampa

Dal 23 al 27 novembre, cinque rappresentazioni dedicate agli studenti delle scuole romane. Dopo le tappe nei teatri del Lazio, arriva nella Capitale lo spettacolo ispirato al libro del senatore Roberto Menia “10 febbraio, dalle foibe all’esodo”, per tramandare alle nuove generazioni la memoria delle tragedie dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia.

Raccontare la storia attraverso il teatro, dare voce a chi è stato travolto dalla violenza e dalle persecuzioni, avvicinare le giovani generazioni alla conoscenza di una delle pagine più dolorose del Novecento italiano.

È questo l’obiettivo di “VOCI OLTRE IL CONFINE – Memorie che parlano”, lo spettacolo scritto da Cristina Valeri, presentato dall’associazione Stanza 236 APS, che dal 23 al 27 novembre, dalle ore 10:30, sarà in scena al Teatro Petrolini di Roma, in via Rubattino 5, nel quartiere Testaccio, con cinque appuntamenti rivolti in particolare agli studenti degli istituti scolastici della Capitale.

L’iniziativa, realizzata con il contributo della Regione Lazio e con il patrocinio dell’Università Europea di Roma, approda a Roma dopo essere stata rappresentata in alcuni teatri del territorio regionale, proseguendo un percorso culturale ed educativo che pone al centro la conoscenza storica e la trasmissione della memoria alle nuove generazioni.

Lo spettacolo è ispirato al libro del senatore Roberto Menia “10 febbraio, dalle foibe all’esodo”, dedicato alle drammatiche vicende delle popolazioni italiane dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia a cavallo del secondo dopoguerra.

Le storie delle donne per raccontare il dramma del confine orientale

Al centro della rappresentazione sono soprattutto le vicende di alcune donne che vissero in prima persona quelle vicende, subendo persecuzioni e violenze indicibili, fino a perdere la vita pur di non rinunciare alla propria italianità.

Tra queste emerge la figura di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana sequestrata, violentata e uccisa nel 1943 da partigiani jugoslavi, divenuta simbolo delle vittime delle foibe e insignita alla memoria della Medaglia d’oro al Merito Civile.

Accanto a lei trova spazio la complessa vicenda di **Maria Pasquinelli**, figura controversa legata alla storia dell’Istria e al dramma dell’esodo, insieme ad altre testimonianze femminili che contribuiscono a ricostruire il clima di paura, persecuzione e profondo sconvolgimento vissuto dalle comunità italiane del confine orientale.

Attraverso queste storie, il racconto teatrale restituisce una dimensione profondamente umana agli avvenimenti storici, trasformando nomi, date e fatti in esperienze capaci di coinvolgere emotivamente il pubblico.

Sono soprattutto le voci delle donne a guidare gli spettatori in un viaggio nella memoria, riportando alla luce esistenze segnate dalla tragedia e offrendo uno sguardo sulle conseguenze che la violenza politica e i conflitti hanno avuto sulle persone, sulle famiglie e sulle comunità.

La memoria entra a scuola attraverso il linguaggio del teatro

La scelta di destinare le rappresentazioni romane agli studenti assume un significato particolarmente importante. In un’epoca in cui la distanza temporale dagli eventi del Novecento rende sempre più difficile la trasmissione diretta delle testimonianze, il teatro può diventare uno strumento educativo prezioso, capace di affiancare lo studio della storia e di favorire una partecipazione emotiva e consapevole.

“VOCI OLTRE IL CONFINE – Memorie che parlano” nasce infatti con l’intento di avvicinare i giovani alla conoscenza delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle complesse vicende del confine orientale, offrendo loro un’occasione di approfondimento che supera la dimensione della semplice lezione scolastica.

Il progetto si inserisce idealmente nel percorso di sensibilizzazione promosso dal Giorno del Ricordo, istituito con la legge 30 marzo 2004, n. 92 e celebrato ogni anno il 10 febbraio**, per conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale.

Le cinque rappresentazioni al Teatro Petrolini costituiscono una nuova tappa del percorso già intrapreso dallo spettacolo in alcuni teatri del territorio regionale.

Un’iniziativa che conferma la volontà di **Stanza 236 APS** di promuovere la cultura della memoria attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente, facendo del teatro un luogo privilegiato di incontro tra storia, arte e formazione.

L’approdo nella Capitale, con un calendario appositamente rivolto alla partecipazione delle scuole, rafforza la dimensione educativa del progetto e offre agli istituti romani l’opportunità di integrare i propri percorsi didattici con un’esperienza culturale dal significativo valore storico e civile.

Un progetto artistico tra teatro e ricerca storica

Lo spettacolo,si avvale della direzione artistica del Maestro Paolo Gatti e della consulenza storica del dott. Marino Micich, direttore del Museo Archivio Storico di Fiume di Roma.

L’aiuto regia è affidato ad Anna Palmisano, mentre sul palcoscenico si alterneranno: Luca Biondini, Gaia De Stefano, Davide Indagati, Anna Palmisano, Mauro Sorbelli, Arianna Visca e Monica Zazzera, con le voci narranti di Elisa Rossi e Pier Paolo De Robertis. La parte tecnica, per luci e suono, è curata da Danilo Celli.

“L’attenzione verso gli studenti – dichiara Cristina Valeri – oserei dire che è il cuore di questo progetto. Perché condividere la memoria con i giovani è la base per la sua conservazione, tanto più quando si parla di pagine per troppi anni dimenticate o peggio negate. Al termine di questo percorso che ci ha portato in molti teatri del territorio, sento doveroso ringraziare tutti coloro che lo hanno reso possibile. Il Sen. Menia da cui ho tratto ispirazione per la scrittura, gli enti locali e le istituzioni che ci hanno accolto, la Regione Lazio che lo ha reso possibile, l’Università Europea di Roma, gli istituti scolastici, e tutti coloro che hanno inteso partecipare con noi a questo momento di libertà”.

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Andrea Titti