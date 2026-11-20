Comunicato stampa

Roma, 20 novembre 2026

Mistero, soprannaturale, azione e ironia si intrecciano in “Dayla Dunn & Damien Donovan – Il fattore doppia D”, nuovo fumetto nato da un soggetto di Andrea Guglielmino e Gianni Vejsitti. Primo capitolo di una storia in due parti, il volume presenta testi di Andrea Guglielmino e disegni di Ivan Passamani, dando vita a un crossover che mette in comunicazione due universi narrativi indipendenti.

Da una parte troviamo Damien Donovan, investigatore dell’occulto newyorkese già protagonista de I Primi Cento, la graphic novel realizzata da Andrea Guglielmino, Marco Scali e Luciano Costarelli e pubblicata da Weird Book nel 2024. Dall’altra c’è Dayla Dunn, enigmatica eroina dark fantasy creata da Ivan Passamani, abituata a confrontarsi con vampiri, demoni e altre minacce soprannaturali. Accompagnato dall’inseparabile assistente Smiley, Donovan si troverà così a incrociare il cammino di Dayla, dando origine a un’avventura che supera i confini dei rispettivi mondi.

Con “Il fattore doppia D”, l’universo narrativo inaugurato da I Primi Cento si espande ulteriormente. Tra dimensioni parallele, creature mostruose e situazioni imprevedibili, il racconto fonde horror, fantasy e avventura, senza rinunciare a una forte componente metanarrativa che riflette sul rapporto tra autori, personaggi e lettori.

Come già accadeva ne I Primi Cento, torna il riferimento al mito editoriale dei “primi cento numeri” di Dylan Dog, affrontato con uno sguardo ironico e dissacrante sul fumetto, sulle sue convenzioni e sulle aspettative del pubblico. Questa volta, però, la riflessione si allarga anche al fenomeno dei numerosi emuli dell’Indagatore dell’Incubo nati sull’onda del suo successo, oltre che ai concetti di crossover e multiverso, ormai sempre più presenti nella narrativa contemporanea.

Le tavole in bianco e nero di Ivan Passamani contribuiscono a definire l’identità visiva dell’opera, alternando atmosfere gotiche, sequenze dinamiche e suggestioni visionarie. Il progetto vede inoltre la partecipazione di Letizia Livornese, in arte Letizia Cosplay, che interpreta Dayla Dunn in una serie di immagini fotografiche, creando un originale collegamento tra fumetto e realtà.

Completa il volume il racconto illustrato “Lo specchio”, ambientato nell’universo narrativo di Dayla Dunn.

Sequel de I Primi Cento e crossover al tempo stesso, “Dayla Dunn & Damien Donovan – Il fattore doppia D” si rivolge sia ai lettori della precedente graphic novel sia agli appassionati di horror, fantasy e fumetto d’avventura. Il volume, con soggetto di Andrea Guglielmino e Gianni Vejsitti, testi di Andrea Guglielmino e disegni e copertina di Ivan Passamani, è disponibile su Amazon.