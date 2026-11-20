Comunicato stampa

Completate le indagini di Multiservizi Caerite: abbattimenti prescritti per meno del 2,5% degli alberi comunali e solo 5 interventi urgenti.

CERVETERI – Si è conclusa la campagna di monitoraggio 2026 sul patrimonio arboreo di Cerveteri curata da Multiservizi Caerite, che restituisce oggi la fotografia aggiornata dello stato di salute delle alberature cittadine. Dei circa 3.300 alberi di proprietà comunale, oltre 3.000 sono gestiti direttamente dalla municipalizzata: nel 2026 le verifiche specialistiche VTA (Visual Tree Assessment) hanno riguardato i circa 1.500 esemplari per i quali si è reso utile aggiornare le indagini, concentrandosi in particolare sulle aree più frequentate come scuole, parchi pubblici e cigli stradali.

Il quadro emerso dalle verifiche è ampiamente positivo. La stragrande maggioranza delle piante risulta in buone condizioni vegetative e strutturali: appena un centinaio di alberi (pari al 3% del totale) mostra criticità che richiederanno un controllo più ravvicinato nel tempo, mentre le prescrizioni di abbattimento restano al di sotto del 2,5%, con soli 5 interventi urgenti già programmati dall’azienda.

«I risultati delle indagini compiute dai nostri esperti ci restituiscono un quadro positivo e confermano il valore del percorso avviato negli anni – dichiara Alessio Pascucci, Amministratore Unico di Multiservizi Caerite –. Sono convinto che una società pubblica come la Multiservizi abbia tra le proprie responsabilità anche quella di tutelare e valorizzare il patrimonio verde pubblico. Quando nel 2019, da Sindaco, realizzammo il primo censimento del patrimonio arboreo comunale, seguito nel 2020 dalla prima campagna VTA, l’obiettivo era costruire un metodo costante di cura e prevenzione. Oggi la continuità dei controlli e della manutenzione ci permette di prevenire situazioni di pericolo, tutelando insieme la sicurezza dei cittadini, la biodiversità e la vivibilità degli spazi pubblici».

Per arrivare a questi risultati, l’indagine ha riguardato lo stato fitosanitario e strutturale di ogni albero, nonché le possibili conseguenze di un cedimento rispetto all’ambiente circostante. Dove necessario, i tecnici sono intervenuti con diagnostica strumentale avanzata come le tomografie soniche per rilevare eventuali cavità e alterazioni interne al tronco, il Resistograph per esaminare la resistenza del legno e le prove di trazione controllata per verificare la risposta meccanica dell’albero e la tenuta dell’apparato radicale. Un approccio che ha consentito di stabilire con precisione dove intervenire con potature mirate, ancoraggi o consolidamenti, limitando gli abbattimenti ai soli casi indispensabili per la sicurezza pubblica.

«La gestione del patrimonio arboreo richiede competenze specialistiche, capacità di valutazione e interventi calibrati sulle caratteristiche di ogni singolo esemplare – spiega Linda Ferretti, Direttrice Generale di Multiservizi Caerite –. Le verifiche appena concluse ci permettono di programmare la manutenzione sulla base di dati oggettivi, privilegiando la conservazione dell’alberatura ogni volta che è possibile, pur senza mai compromettere la pubblica sicurezza nei centri abitati. A questo proposito desidero sinceramente ringraziare il comparto tecnico coordinato da Biancamartina Pes, Irene Luchenti, Giulia Luziatelli e Luca Longarini, insieme a tutto il personale operativo di Multiservizi Caerite: è grazie alla loro professionalità e alla loro preparazione che possiamo affrontare anche le situazioni più complesse per gestire e valorizzare i nostri alberi, e non limitarci a intervenire nelle situazioni di emergenza».

I risultati raccolti sono utili ad orientare la programmazione degli interventi: accanto alla cura ordinaria del patrimonio esistente, le rimozioni previste saranno accompagnate da un piano di nuove piantumazioni ben più numeroso dei tagli — tenendo conto delle caratteristiche dei singoli luoghi e prevedendo compensazioni in altre aree laddove non sia opportuno ripiantare nella stessa posizione — a partire dai nuovi ulivi, alberi simbolo di Cerveteri, e dalla realizzazione di piccoli agrumeti nei giardini pubblici resa possibile dalla donazione di 150 alberi effettuata dall’Etruria Eco Festival.