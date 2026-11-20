Comunicato stampa

“Alle 15.30 di oggi, Via della Giustiniana è stata riaperta al traffico in entrambi i sensi di marcia. A causa della caduta di un albero che ha danneggiato le reti di contenimento, la strada era stata chiusa al traffico dal civico 906 al civico 920 dai Vigili del Fuoco, che hanno chiesto una valutazione dell’intero costone.

Il lavoro di questi tredici giorni è consistito nella realizzazione di interventi urgenti per riaprire nel più breve tempo possibile la strada, e al contempo assicurare la copertura economica dei lavori di controllo e ripristino complessivo dell’intera rete di contenimento.

Per riaprire al traffico sono stati effettuati due diversi interventi di disboscamento delle alberature, tre differenti approfondimenti dei geologi e il posizionamento di cento metri lineari di new jersey con relative reti keller, messe a disposizione da Risorse per Roma.

Per il controllo e il monitoraggio dell’intero costone, l’11 novembre abbiamo chiesto la rimodulazione di risorse già esistenti, supportata il 12 novembre dall’Assessora capitolina Ornella Segnalini e accordata il 16 novembre da Risorse per Roma. L’intervento, per cui potranno essere necessarie delle parziali chiusure che comunicheremo tempestivamente di volta in volta, consisterà nel controllo e rifacimento dell’intera rete di contenimento e, come previsto da Risorse per Roma, potrà essere avviato nel mese di gennaio con la durata di circa 30 giorni. In questo momento la disciplina di traffico prevede delle limitazioni per i mezzi superiori a 3,5 tonnellate, per questo già da ora abbiamo scritto ad Ama e a Atac per trovare una soluzione.

Anche alla luce della chiusura della strada per lunghi mesi nel 2008 e 2009, siamo consapevoli del disagio arrecato in questi giorni, pertanto abbiamo fatto in modo di non sprecare neanche un minuto, coordinando gli interventi di diverse strutture comunali.

Per questo, oltre a ringraziare le lavoratrici e i lavoratori che materialmente hanno permesso la riapertura della strada, è per noi doveroso ricordare l’impegno di Risorse per Roma, dell’Assessorato ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, del Dipartimento ai Lavori Pubblici e del Dipartimento Ambiente, della Protezione Civile, della Polizia Locale e in particolare dell’Ufficio Tecnico del Municipio. Grazie anche all’Assessore municipale all’ambiente, Marcello Ribera, che ha seguito da vicino tutte le fasi relative alle alberature”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora ai Lavori Pubblici, Luigia Chirizzi.