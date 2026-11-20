Comunicato stampa

ROMA, 20 NOVEMBRE – Durante la mobilitazione, gli studenti del movimento “Les Blocages” e la Banda di Robin Hood hanno simbolicamente cambiato i prezzi della benzina in un benzinaio nel tragitto del corteo, portandoli a 0,00 euro al litro.

L’iniziativa ha nel mirino il carovita e la speculazione economica, che giornalmente colpiscono gli studenti e le famiglie, non permettendogli l’accesso ad una vita dignitosa.

Al centro della protesta la denuncia di un sistema economico che scarica il peso dell’inflazione sulle cittadine e i cittadini, mentre le multinazionali continuano ad arricchirsi con profitti record, e un governo che continua a destinare risorse pubbliche all’economia di guerra invece che al welfare.

“Mentre il costo della vita continua ad aumentare e siamo costretti a fare i conti con affitti impossibili e servizi sempre più cari, i colossi delle multinazionali continuano ad arricchirsi” dichiarano Les Blocages e Robin Hood. “Ribadiamo ancora una volta che noi non pagheremo le crisi causate da un governo che continua ad investire in armi”.

Continuano “Oggi siamo in piazza ma continueremo a mobilitarci nelle scuole e nella città per una vita giusta”.