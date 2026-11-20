Comunicato stampa

L’obiettivo del progetto è rendere gli spazi amministrativi anche luoghi di cultura e di arricchimento personale

Roma, 20 novembre 2026 – La materia non è solo semplice mezzo espressivo, ma parte stessa della narrazione delle opere contenute in ‘Geografie emozionali – La materia come soglia, tra memoria e trasformazione’, la mostra personale dell’artista Elisabetta Galli visitabile nella sede della delegazione di Roma di Regione Lombardia.

La sede regionale, uno spazio anche culturale – La mostra di Elisabetta Galli si inserisce nel progetto espositivo promosso da Regione Lombardia presso la sede romana e rappresenta un tassello significativo di un percorso culturale più ampio. ‘Geografie emozionali’, infatti, è il quinto progetto espositivo della delegazione lombarda a Roma: l’intenzione è quella di interpretare le sedi istituzionali non solo come luoghi amministrativi, ma spazi da abitare culturalmente, capaci di generare dialogo, bellezza e partecipazione.

In questo approccio, l’arte contemporanea non è un semplice elemento decorativo né un evento isolato, ma uno strumento di relazione. Esporre opere negli spazi di lavoro significa trasformare luoghi quotidiani in ambienti di esperienza, rendendo l’arte accessibile, integrata, parte della vita di chi li attraversa. Funzionari, visitatori, cittadini: tutti diventano fruitori involontari e privilegiati di un progetto che porta la cultura fuori dai contesti tradizionali e la inserisce nel tessuto vivo delle istituzioni. È una scelta che restituisce dignità e centralità agli spazi pubblici, riaffermandone il ruolo di luoghi di identità, scambio e crescita collettiva.

L’artista e il progetto ‘Sublimateria’ – Fondatrice del progetto artistico ‘Sublimateria’, Elisabetta Galli ha sviluppato un linguaggio riconoscibile con l’utilizzo di terracotta, sabbia, lapilli, pomice, cartone e carta riciclati, garze, tessuti, paste strutturali, pigmenti, grafite, resine, reti metalliche, rame ossidato, foglia d’oro e d’argento. Il recupero e la trasformazione dei materiali costituiscono una componente centrale: ciò che è frammentato, consumato, residuale o apparentemente privo di valore viene sottratto alla propria funzione originaria e ricollocato all’interno di una nuova geografia visiva.

Il vernissage della mostra artistica – La mostra è stata inaugurata giovedì 19 novembre, alla presenza dell’artista. “Vedere le mie ‘Geografie Emozionali’ prendere vita negli spazi di Regione Lombardia – ha dichiarato Elisabetta Galli – è un’emozione profonda. Per me l’arte nasce dalla trasformazione della materia, ma trova il suo significato più autentico nell’incontro con chi la osserva. Durante il vernissage ho avuto la gioia di vedere persone soffermarsi davanti alle opere, interrogarsi, riconoscere emozioni e costruire interpretazioni personali. È esattamente ciò che desidero: non offrire risposte, ma aprire possibilità di dialogo e di riflessione. Sono particolarmente grata a Regione Lombardia per aver scelto di trasformare i propri spazi istituzionali in luoghi di incontro con l’arte, rendendola parte della vita quotidiana”.

La mostra visitabile fino al 15 gennaio – È possibile visitare ‘Geografie emozionali’ nella sede di Regione Lombardia di via del Gesù, 57 a Roma, fino al 15 gennaio 2027. L’ingresso è gratuito previa registrazione alla mail delegazione_roma@regione.lombardia.it da lunedì a giovedì dalle 9 alle 18, e venerdì dalle 9 alle 13.