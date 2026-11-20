Comunicato stampa

Lunedì 23 novembre 2026 – ore 15:30

Palazzo Valentini – Sala Di Liegro, Roma

La stampa è invitata a partecipare all’Assemblea della Consulta metropolitana della Convivenza Interculturale, in programma lunedì 23 novembre alle ore 15:30 presso la Sala Di Liegro di Palazzo Valentini (via IV Novembre 119/a).

L’appuntamento rappresenta un momento di particolare rilievo istituzionale e politico per il percorso della Consulta, chiamata a compiere un passaggio fondamentale per il proprio avvio operativo, attraverso l’elezione del Direttivo.

L’Assemblea sarà un’importante occasione di confronto e partecipazione tra le realtà partecipanti, attualmente 116, finalizzata a rafforzare il ruolo della Consulta quale spazio di rappresentanza, dialogo e valorizzazione delle comunità e delle realtà interculturali del territorio.

A presiedere l’incontro, la Consigliera Tiziana Biolghini, delegata a Pari opportunità, Politica sociale, Cultura, Partecipazione in Città metropolitana di Roma Capitale e Presidente della Consulta.

Sarà presente Tobia Zevi, Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative di Roma Capitale.

Si invitano le redazioni e i giornalisti interessati a partecipare.