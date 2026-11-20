Comunicato stampa
Istituzioni, aziende e operatori culturali si incontrano a Roma sabato 21 e domenica 22 novembre
Roma 20 novembre 2026 – Si apre sabato 21 novembre, a Roma, la terza edizione del Festival Economia della Cultura, promossa dalla Regione Lazio in collaborazione con Lazio Innova: una due giorni di confronto sul ruolo della promozione e produzione culturale come leva di sviluppo economico e sociale.
Sono quattro le sessioni tematiche dell’edizione 2026.
Sabato 21 novembre – Palazzo Barberini, via delle Quattro Fontane 13
Ore 10.00 – Cultura e Sviluppo Economico
Ore 11.15 – Economia dell’Industria del Cinema
Ore 16.30 – Gestione dei Beni Culturali
Intervengono, tra gli altri:
- Giampiero Cannella, sottosegretario al Ministero della Cultura;
- Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio;
- Simona Renata Baldassarre, assessore alla Cultura della Regione Lazio;
- Costantino D’Orazio, Direttore Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura;
- Simone Bozzato, presidente del Centro di Eccellenza DTC Lazio;
- Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova
Domenica 22 novembre – GNAMC, Galleria Nazionale Arte Moderna e Contemporanea, viale delle Belle Arti 131
Ore 10.00 – Investire in Cultura. Collaborazioni tra Pubblico e Privato.
Intervengono, tra gli altri:
- Gianmarco Mazzi, ministro del Turismo;
- Simona Renata Baldassarre, assessore alla Cultura Regione Lazio;
- Simonetta Giordani, segretario Generale Associazione Civita;
- Fausto Bianchi, vicepresidente Confindustria e Presidente Piccola Industria;
- Alessio De Cristofaro, DG Istituto Centrale per la Valorizzazione Economica e la Promozione del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura;
- Francesco Spano, Direttore Federculture;
- Mauro Masi, presidente Banca del Fucino;
- Fabrizio Marinelli, presidente Fondazione Carispaq;
- Monica Ciccolini, CdA Fondazione Musica per Roma;
- Valentina Spagnuolo, coordinatrice Art Forum Wurth.
Conclusioni di Luigi Abete, presidente Confindustria Cultura Italia e di Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio.
L’agenda ufficiale degli incontri è disponibile su lazioinnova.it
Il Festival Economia della Cultura è realizzato nell’ambito del progetto “Potenziamento Rete Spazio Attivo”, finanziato dal PR FESR Lazio 2021-2027 – Obiettivo 1.3: sostenere la crescita, la competitività e l’occupazione nelle PMI.