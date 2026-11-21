Comunicato stampa

Tavole rotonde, conferenze e novità al Museo Storico dell’Aeronautica Militare, tra storia, tecnologia e futuro

Mercoledì 18 novembre il Museo Storico dell’Aeronautica Militare ha ospitato una giornata celebrativa della vittoria del Magg. Mario De Bernardi, su idrovolante M.39, conseguita a Norfolk in Virginia (USA) il 13 novembre 1926 nella competizione di velocità per nazioni “Coppa Schneider”.

Organizzata dallo Stato Maggiore Aeronautica, Reparto Comunicazione e Affari Generali, con la collaborazione del Comando Aeroporto Vigna di Valle, la manifestazione ha concluso il mese dedicato al “Rosso Corsa – Il Mito della Velocità”.

La giornata, organizzata in tre momenti, è stata aperta dall’indirizzo di benvenuto del Comandante del Comando Aeronautica Militare Roma, Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati, che rivolgendosi a una numerosa platea di studenti ha detto: “Oggi avete la possibilità di approfondire, in un luogo unico al mondo, i temi della ricerca, dell’innovazione e dello sviluppo, curati dall’Aeronautica Militare insieme al mondo dell’Università e dell’Industria. Il mio consiglio è di guardare sempre verso l’alto e di cogliere le opportunità che il Paese vi offre, compresa l’Aeronautica Militare, che dalle esperienze del secolo scorso fino a quelle di oggi nello spazio è sempre stata un importante motore di sviluppo”.

La tavola rotonda dal titolo “Ricerca, Innovazione e Sviluppo del settore Aerospaziale” ha portato i ragazzi nel mondo della sperimentazione, della ricerca e della proiezione della Forza Armata verso l’aerospazio, con uno sguardo privilegiato alle esperienze dei piloti e agli aspetti tecnico-scientifici del mondo universitario e dell’industria. Moderati dal Prof. Gregory Alegi, hanno preso la parola il Brigadier Generale Roberto Lo Conte (Comando Logistico AM), il Professor Ingegner Paolo Teofilatto (Scuola di Ingegneria Aerospaziale – Sapienza Università di Roma), il Tenente Colonnello Jonathan Canestrini (Comandante del 311° Gruppo Volo – D.A.S.A.S. Pratica di Mare) e Quirino Bucci (Experimental Test Pilot di Leonardo).

Dopo la sessione mattutina, è stata la volta dello svelamento di una nuova vetrina inserita nel percorso espositivo permanente del MUSAM, allestita nell’Hangar Velo in prossimità della collezione degli idrovolanti impegnati nelle competizioni di velocità: il Direttore del MUSAM, Tenente Colonnello Paolo De Vita, ne ha illustrato i cimeli donati dalle famiglie (presenti con alcuni discendenti) dei piloti Tommaso Dal Molin e Guido Iannello, protagonisti non solo della Coppa Schneider, ma di una particolare fase di sviluppo tecnologico dell’aviazione.

Per celebrare il trionfo di Norfolk, è stata allestita anche una mostra temporanea, dal titolo “Gli Uomini della Sfida, sei nazioni, due piloti, una sola Coppa”, che con una grafica accattivante riassume quelle sfide ad “Alta Velocità” che 100 anni fa videro primeggiare la scuola italiana degli idrocorsa della Regia Aeronautica, in una sfida agli americani vinta grazie alla straordinaria combinazione di macchina, motore e capacità dei nostri piloti, tecnici ed ingegneri, un esempio di lavoro di squadra che ancora oggi caratterizza l’Arma Azzurra.

Nel pomeriggio, il Capo del Reparto Comunicazione e Affari Generali dello Stato Maggiore Aeronautica, Generale di Brigata Aerea Urbano Floreani, ha aperto i lavori della conferenza “Norfolk 1926. 100 anni dalla vittoria di De Bernardi”: “L’evoluzione tecnologica va considerata anche in termini temporali, se pensiamo all’intervallo di tempo di 500 anni trascorso dall’idea di Leonardo, sino al primo volo dei fratelli Wright nel 1903, per arrivare, anche attraverso l’epopea della Coppa Schneider, in poco più dei 50 anni successivi allo sbarco sulla luna”. Il Generale Floreani ha enfatizzato come quei balzi tecnologici abbiano plasmato il modo di agire della Forza Armata, in termini di ricerca dell’eccellenza, accuratezza dei dettagli e gioco di squadra.

A seguire il saluto del Direttore del Museo Ferrari di Maranello, Dr. Michele Pignatti Morano, partner dell’Aeronautica Militare dell’iniziativa Rosso Corsa – Il Mito della Velocità.

Il convegno, moderato dal giornalista Vincenzo Grienti, ha permesso di approfondire l’epopea della Coppa Schneider sotto vari punti di vista, grazie ai contributi del Generale Ispettore Capo (aus.) Basilio Di Martino (inquadramento storico), il Professor Paolo Varriale, storico, scrittore e divulgatore (gli uomini), l’Ingegner Giuseppe Genchi, direttore del Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi dell’Università degli Studi di Palermo (i motori), dal Generale di Brigata (aus.) Stefano Cosci, giornalista aeronautico (il velivolo) e dal Sottotenente Michele Palumbo – Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale di Pratica di Mare (il giorno della vittoria).

La giornata, dall’alto valore simbolico e didattico, ha dato l’opportunità di conciliare storia, tecnologia, ambiti ad alte prestazioni e sviluppi futuri, offrendo agli studenti e al numeroso pubblico un viaggio nel tempo dalle azioni pioneristiche sino alle più moderne vicende dell’Aerospazio. Alcuni relatori sono stati coinvolti dai ragazzi, in un question time spontaneo, per soddisfare curiosità e interessi verso gli aspetti legati al volo e ai velivoli contemporanei.

Fonte: Comando Aeroporto Vigna di Valle