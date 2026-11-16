“Fili di Speranza”: aperte le candidature per il corso avanzato gratuito di cucito per donne disoccupate

Comunicato stampa

Riparte nella diocesi di Porto-Santa Rufina “Fili di Speranza”, il progetto che unisce formazione sartoriale, inclusione, solidarietà e missione. Per il 2027 è in programma un corso avanzato gratuito di cucito, rivolto a donne disoccupate che abbiano già acquisito le competenze di base nel taglio e cucito.

Per partecipare è necessario essere in possesso di un attestato relativo a un corso base di cucito. Potranno quindi candidarsi non soltanto le allieve che negli anni precedenti hanno frequentato la scuola “Fili di Speranza”, ma anche donne che abbiano conseguito l’attestato presso un altro ente, una scuola, un’associazione o un’altra realtà formativa.

Sono disponibili 15 posti le partecipanti, di cui 2 riservati a religiose e laiche consacrate appartenenti a Istituti secolari.

Il progetto è promosso da Terra e Missione APS insieme alla Confraternita Santa Maria del Rosario, con la collaborazione del CIOFS FP Lazio e con il sostegno della Caritas di Porto-Santa Rufina e del Comune di Ladispoli.

L’obiettivo è offrire alle partecipanti non soltanto la possibilità di approfondire le proprie competenze sartoriali e creative, ma anche uno spazio di crescita personale, relazione e condivisione. Durante il percorso le allieve saranno accompagnate nella progettazione e nella realizzazione di capi e accessori, sperimentando tecniche e lavorazioni di livello più avanzato e sviluppando abilità utili anche in prospettiva lavorativa.

Il corso si svolgerà da gennaio a giugno 2027 nei locali della Parrocchia Santa Maria del Rosario di Ladispoli, in via Odescalchi 181, e avrà una durata complessiva di 60 ore, articolate in 20 incontri in presenza, indicativamente per tre sabati al mese dalle 9:00 alle 12:00.

Accanto alla formazione sartoriale, quest’anno il progetto propone anche un’esperienza di volontariato presso la Caritas di Porto-Santa Rufina o altri enti del territorio diocesano secondo modalità e tempi concordati.

Anche nel 2027 Fili di Speranza continuerà a rafforzare la propria vocazione missionaria attraverso il gemellaggio con la scuola di cucito di Djalingo, in Camerun, promossa dalle Missionarie dell’Immacolata-PIME. Videocollegamenti, scambi di esperienze e attività condivise permetteranno alle donne coinvolte nei due percorsi di incontrarsi attraverso il linguaggio comune del cucito.

I capi e gli accessori realizzati durante l’anno potranno inoltre essere valorizzati nella sfilata di moda “Fili di Speranza” prevista nei mesi successivi alla conclusione del corso.

La partecipazione al corso è gratuita. Al termine del percorso, sarà rilasciato un attestato di frequenza e offerto un supporto personalizzato per la redazione del curriculum vitae. Le candidature potranno essere presentate dal 18 novembre all’8 dicembre 2026, inviando il curriculum vitae aggiornato e copia dell’attestato relativo a un corso base di cucito all’indirizzo info@terraemissione.org.

Roma, 16 novembre 2026

Contatti stampa: Anna Moccia: cell. 338.4460056 anna.moccia@terraemissione.it