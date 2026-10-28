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SETTEBAGNI, CASU (PD): “BASTA RINVII, GOVERNO E RFI DIANO TEMPI CERTI PER ABBATTERE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE”

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Andrea Casu

Comunicato stampa

“Siamo ancora una volta al fianco del Comitato di Quartiere di Settebagni, che oggi ha inviato un nuovo sollecito a RFI per chiedere l’abbattimento delle barriere architettoniche nella stazione ferroviaria. Nel marzo 2025, rispondendo a una nostra interrogazione, il Ministero aveva annunciato l’avvio dei lavori nell’estate 2026. Dopo una nuova mobilitazione e una seconda interrogazione, il Governo ha comunicato una riprogrammazione degli interventi senza indicare tempi certi.
Siamo alla fine di ottobre e nessun lavoro è iniziato. Persone con disabilità motorie, anziani e famiglie con passeggini continuano a subire una situazione inaccettabile: chi parte da Settebagni verso il centro di Roma non può tornare autonomamente nella stessa stazione. Continueremo a batterci insieme al Comitato e alla cittadinanza perché Governo e RFI garantiscano un cronoprogramma certo, l’avvio dei lavori e la continuità del servizio. Il diritto alla mobilità deve essere garantito a tutte e tutti.”
Lo dichiara Andrea Casu, deputato PD e vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera
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