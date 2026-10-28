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Nel Centro Storico di Cerveteri in arrivo un’invasione di auto d’epoca davvero speciali tutte da ammirare e… fotografare

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Auto d'epoca Cerveteri

Riceviamo e pubblichiamo

Nel Centro Storico di Cerveteri in arrivo un’invasione di auto d’epoca davvero speciali tutte da ammirare e… fotografare.

In Piazza Aldo Moro, nella mattinata di sabato 31 ottobre dalle ore 10:00 faranno tappa le auto d’epoca inglesi della “Legendary Classic  Cars Bracciano: una visita a Cerveteri che coincide con l’ottava edizione del “British Day Preview – concorso eleganza auto inglesi”. L’appuntamento, è organizzato con il supporto e il sostegno della Fondazione Sforza Ruspoli.

Accogliamo insieme il rombo dei motori… 3, 2, 1… via! Partiamo!

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