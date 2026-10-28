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UN BANDO PER IL RILASCIO DI 4 AUTORIZZAZIONI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC)

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bando pubblico

Dalla pagina Facebook del Comune

L’Amministrazione Comunale rende noto che è stato indetto un bando pubblico per l’assegnazione di n. 4 autorizzazioni destinate al servizio di Noleggio con Conducente (NCC).
Il servizio dovrà soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini, in particolare nelle aree periferiche e meno servite dalla rete di trasporto pubblico ordinario, anche in considerazione della vocazione turistica del Comune di Canale Monterano e della presenza della Riserva Naturale Regionale Monterano.
La procedura è effettuata mediante concorso pubblico per titoli ed esami e comprende:
1. valutazione dei titoli e del progetto tecnico;
2. una prova scritta;
3. una prova orale.
La graduatoria finale sarà formata sulla base del punteggio complessivo conseguito dai candidati secondo i criteri stabiliti dal presente bando.
“Questo bando – afferma il Sindaco Alessandro Bettarelli – segna un momento storico per il nostro comune, soddisfa una richiesta dei cittadini e apre una nuova stagione nei servizi di mobilità urbana. Con questa iniziativa l’Amministrazione amplia l’offerta di trasporto pubblico non di linea, crea nuove opportunità di lavoro e consolida la vocazione turistica ed economica di Canale Monterano, sempre più dinamica e accogliente.
Dettagli disponibili sul sito Internet del Comune di Canale Monterano: https://www.comune.canalemonterano.rm.it/homepage.html
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