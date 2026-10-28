UN BANDO PER IL RILASCIO DI 4 AUTORIZZAZIONI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (NCC)

Dalla pagina Facebook del Comune

L’Amministrazione Comunale rende noto che è stato indetto un bando pubblico per l’assegnazione di n. 4 autorizzazioni destinate al servizio di Noleggio con Conducente (NCC).

Il servizio dovrà soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini, in particolare nelle aree periferiche e meno servite dalla rete di trasporto pubblico ordinario, anche in considerazione della vocazione turistica del Comune di Canale Monterano e della presenza della Riserva Naturale Regionale Monterano.

1. valutazione dei titoli e del progetto tecnico;

La procedura è effettuata mediante concorso pubblico per titoli ed esami e comprende:

La graduatoria finale sarà formata sulla base del punteggio complessivo conseguito dai candidati secondo i criteri stabiliti dal presente bando.

“Questo bando – afferma il Sindaco Alessandro Bettarelli – segna un momento storico per il nostro comune, soddisfa una richiesta dei cittadini e apre una nuova stagione nei servizi di mobilità urbana. Con questa iniziativa l’Amministrazione amplia l’offerta di trasporto pubblico non di linea, crea nuove opportunità di lavoro e consolida la vocazione turistica ed economica di Canale Monterano, sempre più dinamica e accogliente.