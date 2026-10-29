CONTINUA IL PROGETTO “UN ULIVO PER I NUOVI NATI”

Dal profilo Facebook del Comune di Canale Monterano
Anche per il 2026 il Comune di Canale Monterano ha confermato il progetto “un ulivo per i nuovi nati”, un’iniziativa simbolica per celebrare la vita e al tempo stesso per riflettere sul problema del crollo della natalità.
In questi giorni il delegato alla Protezione Civile,
Joao Vitor Cersosimo
, sta portando a termine la seconda tornata di consegne degli alberi di ulivo, da sempre simbolo di pace e rinascita.
Gli alberi saranno donati ai 23 bambini nati fino ad ottobre nel nostro comune, per i prossimi nascituri si provvederà alla consegna nei primi mesi del 2027.