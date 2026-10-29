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Un’ora per leggere insieme: l’iniziativa di tre amiche

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Un appuntamento gratuito per ritagliarsi un momento di lettura e condividerlo con gli altri.

Leggere insieme, ognuno con il proprio libro. È questa l’idea alla base del gruppo di silent book reading promosso sul territorio del lago da tre amiche: Gabriella Bruzzese, Debora Guerra e Beatrice Maffeicha. Con questa iniziativa, le organizzatrici vogliono far incontrare le persone e dare visibilità a una passione spesso considerata in declino.

Il gruppo si ritrova ogni primo mercoledì del mese, in un luogo che cambia a seconda della stagione e delle esigenze: un bar, uno spazio all’aperto o, quando possibile, una biblioteca. Per circa un’ora si legge in silenzio, con i telefoni in modalità silenziosa. Ognuno porta il libro che preferisce e segue il proprio ritmo.

Al termine della lettura, chi lo desidera può raccontare il libro, condividere le proprie impressioni e parlare dell’esperienza. Intervenire è facoltativo: si può anche partecipare solo alla lettura e andare via. L’incontro è gratuito e aperto a chiunque voglia unirsi.

L’iniziativa offre l’occasione di ritagliarsi uno spazio dedicato alla lettura, che nella quotidianità può essere difficile trovare. Come raccontano le organizzatrici, per alcune persone quell’ora è diventata un appuntamento prezioso: un momento da vivere insieme e, magari, da imparare a ricreare anche nella propria giornata.

Il prossimo incontro si terrà mercoledì 4 novembre alle ore 17 a Manziana.

Per informazioni è possibile seguire il profilo Instagram @bee_tween_thelines.

Paola Forte Redattrice L’agone

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