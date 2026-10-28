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Il Partito Democratico di Civitavecchia guarda con attenzione alla riorganizzazione dell’assistenza nei fine settimana e nei giorni festivi

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Comunicato stampa

Il Partito Democratico di Civitavecchia guarda con attenzione alla riorganizzazione dell’assistenza nei fine settimana e nei giorni festivi. L’Ambufest del San Paolo ha rappresentato per molti cittadini un punto di riferimento accessibile e ha prodotto risultati significativi.

La Asl indica oggi la Casa della Comunità di viale Lazio per la continuità assistenziale. Sul sito aziendale sono riportati gli orari del servizio nei prefestivi e nei festivi e la modalità di attivazione tramite il numero 116117; per le ore notturne è indicata la presenza nella Casa della Comunità hub di Santa Marinella. Per aiutare tutti a orientarsi, sarebbe utile raccogliere in una comunicazione aggiornata le informazioni sulle modalità di accesso, anche alla luce degli avvisi diffusi in precedenza sull’accesso diretto a viale Lazio.

Il passaggio a una nuova organizzazione è un’occasione per chiarire come verranno garantiti gli obiettivi raggiunti dall’Ambufest: accessibilità, tempi di risposta adeguati e un percorso appropriato per chi ha bisogno di cure non urgenti. La collocazione del servizio è un aspetto da considerare, perché la vicinanza al San Paolo aveva facilitato il raccordo con il Pronto soccorso e reso più semplice l’accesso per molti utenti.

Per questo il Partito Democratico propone un confronto con la Asl e con gli operatori coinvolti. Sarebbe utile condividere informazioni sulla presenza di medici e infermieri, sulle prestazioni disponibili, sugli accessi e sulle modalità di invio al Pronto soccorso. Dati chiari permetterebbero di valutare insieme se l’assetto attuale corrisponde pienamente al bisogno del territorio e quali eventuali miglioramenti siano opportuni.

L’obiettivo comune è assicurare ai cittadini di Civitavecchia un’assistenza festiva semplice da raggiungere e ben coordinata con gli altri servizi sanitari. I risultati dell’Ambufest costituiscono una base concreta da cui partire per costruire, insieme, una risposta efficace e continuativa.

Partito Democratico di Civitavecchia

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