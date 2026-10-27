UNIVERSITÀ BRACCIANO, RAPPRESENTANTI STUDENTI: “UNIVERSITÀ RESTA SUL TERRITORIO, ORA È UFFICIALE

Comunicato stampa

Corso di laurea in Infermieristica a Bracciano, Rappresentanza Studenti: “L’università pubblica resta sul territorio: ora è ufficiale con i 72 nuovi immatricolati. Rinnovo fino al 2027 e nuova sede all’Ospedale Vecchio: garantito un futuro al corso”

“L’Università pubblica non lascerà Bracciano. Il contratto d’affitto per la sede del corso di laurea in Infermieristica è stato formalmente rinnovato, scongiurando l’ipotesi di chiusura e di accorpamento presso la sede di Civitavecchia. Si tratta di un risultato fondamentale che diventa oggi ufficiale con l’avvio dei 72 immatricolati del primo anno, che potranno frequentare i corsi direttamente sul territorio. La continuità formativa sul nostro territorio è preservata, garantendo un presidio culturale fondamentale e contribuendo concretamente alla vitalità sociale ed economica di tutta la comunità locale”. Lo comunica in una nota la Rappresentanza Studentesca del Corso di Laurea in Infermieristica di Bracciano.

“Questo traguardo non offre solo una risposta immediata, ma dà una prospettiva seria e di lungo termine. Il combinato disposto tra il forte segnale delle nuove iscrizioni, il rinnovo temporaneo dei locali attuali fino al 2027 e l’impegno per la nuova sede garantisce finalmente un futuro solido all’università a Bracciano. Esprimiamo un sincero e doveroso ringraziamento all’ASL e al Comune di Bracciano, che si sono impegnati non solo a garantire la continuità nell’immediato rinnovando gli spazi fino al 2027, ma anche a dare uno sbocco definitivo alla vertenza programmando e garantendo il trasferimento del corso presso le strutture dell’Ospedale Vecchio nel prossimo futuro”.

“Come rappresentanza studentesca consideriamo questo risultato il frutto di un percorso di mobilitazione condivisa e di un costante dialogo istituzionale reso possibile dalla collaborazione di differenti componenti sociali. Desideriamo esprimere la nostra profonda gratitudine alle rappresentanze studentesche della Sapienza, tra cui Liberiamo Sapienza, per il supporto e la sinergia dimostrati lungo tutto il percorso. Un ringraziamento va al Sindaco, all’amministrazione comunale e alla Consulta dei Giovani di Bracciano per l’efficace azione svolta a supporto della vertenza, così come ai Comuni limitrofi per l’attenzione e la solidarietà territoriale manifestate, con un ringraziamento particolare al Comune di Cerveteri che ha messo a disposizione le proprie risorse per gli incontri tra le parti”.

“Un grazie di cuore va infine a tutta la cittadinanza per la straordinaria partecipazione e la vicinanza dimostrate verso una causa che riguarda direttamente il futuro dell’intero territorio. Difendere l’università pubblica e i presidi formativi locali significa investire sulle giovani generazioni e sui servizi comunitari”. Conclude la nota.