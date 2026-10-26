ELEZIONI SERBIA. VITTORIA DEGLI STUDENTI CONTRO IL GOVERNO. RETE LAZIO: «ISPIRAZIONE PER L’EUROPA»

Comunicato stampa

La Rete degli Studenti Medi del Lazio esprime grande entusiasmo per l’esito delle elezioni in Serbia, dove l’affermazione delle liste studentesche segna un successo storico dopo mesi di mobilitazioni e proteste contro il governo autoritario di Vucic

«Questa vittoria dimostra che il cambiamento nel nostro continente e nel mondo passa ormai per la lotta degli studenti» dichiara Simone Montori, coordinatore della Rete del Lazio. «Il riscatto degli studenti serbi è un successo per tutto il movimento europeo e una straordinaria fonte di ispirazione per le nostre battaglie quotidiane»