Frammenti di sacro 2026, tre capitoli per una terza edizione ricca di emozioni.

Comunicato stampa

Sono tre gli appuntamenti in occasione dei giorni dedicati ai defunti. Perché un approccio sano, non retorico né semplicemente rituale al vuoto lasciato da chi è stato soggetto caro del nostro affetto e della nostra considerazione possa lenire il dolore del lutto con la medicina buona della poesia, della musica, della letteratura, del pensiero. Grazie alla creatività artistica di donne e uomini che nel corso della storia ci hanno offerto i loro punti di vista, i loro ragionamenti, i loro versi, le loro intuizioni, le loro note, le loro musiche ci scopriamo capaci di impreziosire il senso delle nostre vite.

Il primo capitolo che inaugura questa terza edizione di Frammento di sacro è CONCERTO ASSORTO alle 11,00 di domenica 1° novembre al Cimitero di Bracciano, con l’esibizione del coro polifonico diretto da Martina Paciotti.

Il secondo capitolo è alle 18,00, al Teatro Delia Scala, con RIMEMBRANZE&CONDOGLIANZE, una lettura scenica proposta da Marco Ferri, con Raffaello Fusaro, Monica Ferri e Brian Riente alla chitarra.

Il terzo appuntamento è lunedì alle 11,00 con NOTE PER L’ANIMA, concerto per pianoforte di Alessio Scailò.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.

Per informazioni e prenotazioni: cultura@comune.bracciano.rm.it