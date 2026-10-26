FILOROSSO: SCONTRI, INCHIESTE E L’EMERGENZA CASA

Comunicato stampa

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2026, ORE 21.15 SU RAI 3 E RAIPLAY

Gli scontri e le manifestazioni che hanno attraversato diverse città italiane, le tensioni internazionali che continuano a ridefinire gli equilibri geopolitici, un’inchiesta esclusiva sui presunti certificati medici di idoneità rilasciati a cittadini stranieri irregolari e il dramma dell’emergenza abitativa saranno al centro della nuova puntata di Filorosso, in onda martedì 27 ottobre alle 21.15 su Rai 3 e RaiPlay con la conduzione di Antonino Monteleone.

La trasmissione si aprirà con un focus dedicato ai principali scenari geopolitici internazionali e alle crisi che stanno ridefinendo gli equilibri mondiali. Ospite in studio il sociologo e politologo Alessandro Orsini.

Ampio spazio sarà poi dedicato alle manifestazioni e agli scontri divampati in diverse città italiane e alle indagini su Youssef Siher, fermato all’indomani degli scontri perché ritenuto la mente del “Movimento 17 Ottobre”. A confrontarsi in studio saranno, tra gli altri, la giornalista e scrittrice Karima Moual, il direttore di Libero Pietro Senaldi, il consigliere regionale della Lombardia del Partito Democratico. Pierfrancesco Majorino, il giornalista Gianluigi Paragone, l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace e il saggista e presidente della Fondazione Tatarella Francesco Giubilei.

Nel corso della puntata sarà inoltre proposta un’inchiesta esclusiva sugli sviluppi dell’indagine della Procura di Ravenna sui presunti falsi certificati medici emessi per dichiarare i migranti irregolari non idonei al trattenimento nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio.

Spazio anche all’emergenza casa, tra sfratti, disagio abitativo e occupazioni abusive. Le telecamere di Filorosso racconteranno le storie di anziani costretti a lasciare le proprie abitazioni, le difficoltà di chi non riesce ad accedere a un alloggio e i meccanismi che alimentano il racket delle occupazioni, compresi i circuiti che spiegano e favoriscono l’occupazione degli immobili.

Il programma è presente anche su Instagram all’indirizzo @filorosso_rai