Presentazione libro “Dentro il potere. Governare non è mai stato così difficile e così necessario” di Mario Baccini.

Comunicato stampa

l’Amministrazione Comunale di Anguillara Sabazia e la Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” sono liete di invitarVi alla presentazione del libro “Dentro il potere. Governare non è mai stato così difficile e così necessario” di Mario Baccini.

Un incontro per riflettere sul significato della politica intesa come forma di servizio, sulle responsabilità di chi governa e sul rapporto tra cittadini e istituzioni in una società in continua trasformazione.

Interverranno per i saluti istituzionali e dialogheranno con l’autore il Sindaco di Anguillara Sabazia, Avv. Angelo Pizzigallo, e il Vicesindaco Paola Fiorucci.

Venerdì 30 ottobre

Ore 17:00

Biblioteca Comunale “Angela Zucconi” – Largo dello Zodiaco, 21, Anguillara Sabazia

Tutti i dettagli sulla locandina in allegato.