PREMIO CRONISTI ROMANI 2026: TUTTI I RICONOSCIMENTI. L’EDIZIONE DEDICATA ALLA MEMORIA DI ROMANO BARTOLONI

Comunicato stampa

TRA I PREMIATI ANDREA MONDA, BABA RICHERME ED EMILIO ALBERTARIO. NOVE LE MENZIONI SPECIALI

Il Premio Cronisti Romani 2026 sarà dedicato alla memoria di Romano Bartoloni, storico presidente del Sindacato Cronisti Romani, recentemente scomparso.

Una scelta con la quale il Sindacato Cronisti Romani intende rendere omaggio a un collega che ha dedicato gran parte della propria vita alla professione e all’attività sindacale, distinguendosi per passione, indipendenza e instancabile impegno a tutela della categoria.

L’edizione 2026 del Premio conferma la volontà del Sindacato di valorizzare le professionalità che si sono distinte nel mondo dell’informazione, della comunicazione e della cultura, riconoscendo il valore del lavoro giornalistico come testimonianza della realtà contemporanea e come presidio fondamentale della democrazia.

Il Premio Cronisti Romani 2026 sarà conferito ad Andrea Monda, direttore de L’Osservatore Romano, giornalista, scrittore e saggista; il Premio alla Carriera sarà assegnato a Baba Richerme, giornalista e inviata speciale della Rai, storica voce del Giornale Radio e protagonista dell’informazione cinematografica e culturale; il Premio Uffici Stampa andrà a Emilio Albertario, giornalista con una lunga carriera ai vertici dell’informazione radiotelevisiva Rai.

Nove le Menzioni Speciali del Sindacato Cronisti Romani 2026, assegnate a giornalisti che si sono distinti nei diversi settori dell’informazione, dalla cronaca giudiziaria al giornalismo d’inchiesta, dalla cultura agli esteri, fino all’impegno sociale.

I riconoscimenti saranno conferiti a: Tiziana Bartolini, giornalista e direttrice della storica testata NOIDONNE; Angela Caponnetto, inviata di RaiNews24; Valentina Errante, giornalista de Il Messaggero; Flavia Filippi, giornalista del TG La7; Stefano Iannaccone, giornalista di Domani, impegnato nella cronaca politica e nelle inchieste sul funzionamento delle istituzioni; Giulio Mancini, giornalista e direttore di Canaledieci.it; Daniele Nicosia, giornalista e direttore de La Nuova Voce; Barbara Schiavulli, giornalista, scrittrice e reporter di guerra; Rosario Tronnolone, giornalista della Radio Vaticana.

Il Premio 2026 è dunque anche un’occasione per riaffermare i principi che hanno accompagnato la vita professionale e sindacale di Romano Bartoloni: la libertà di stampa, il rispetto della verità dei fatti, l’indipendenza del giornalista e la centralità della cronaca come servizio ai cittadini.

Valori che continuano a rappresentare il fondamento dell’attività del Sindacato Cronisti Romani e il significato più profondo di un riconoscimento dedicato a quanti, ogni giorno, contribuiscono con il proprio lavoro a raccontare la realtà del nostro tempo.

La cerimonia di consegna del Premio Cronisti 2026, con la conduzione dell’attrice e scrittrice Isabel Russinova, si terrà a Roma mercoledì 28 ottobre, nella sala Walter Tobagi presso la Federazione della Stampa Italiana (via delle Botteghe Oscure 54), alle ore 11.00.

La giuria che ha assegnato i premi è stata presieduta da Roberto Mostarda e Rodolfo Martinelli Carraresi e Paolo Tripaldi.