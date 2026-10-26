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La stagione del Teatro Traiano si è aperta con Stoppard, Pannofino e Acquaroli

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IL teatro Traiano di Civitavecchia

Comunicato stampa

Civitavecchia, 26 ottobre 2026 — La stagione di prosa 2026/2027 del Teatro Traiano ha preso il via nel fine settimana con “Rosencrantz e Guildenstern sono morti” di Tom Stoppard, in scena sabato 24 ottobre e in replica domenica 25. Sul palco Francesco Pannofino e Francesco Acquaroli nei panni dei due protagonisti, con Paolo Sassanelli, per la regia di Alberto Rizzi, nella produzione di Nuovo Teatro diretto da Marco Balsamo, con una grande presenza di pubblico in entrambi gli appuntamenti.

Lo spettacolo rilegge in chiave surrealista l’Amleto di Shakespeare, osservato dallo sguardo spiazzato dei due personaggi minori che Stoppard porta al centro della scena: un gioco di teatro nel teatro che intreccia l’umorismo al teatro dellassurdo, la prosa metafisica alla tradizione della Commedia dell’Arte.

“È stato il modo migliore per cominciare,” dichiara l’assessora alla Cultura Stefania Tinti. “‘Rosencrantz e Guildenstern sono morti’ è uno spettacolo sofisticato e allo stesso tempo capace di parlare a tutti: il genio di Stoppard restituito da due protagonisti incredibili come Francesco Pannofino e Francesco Acquaroli, in una delle produzioni più apprezzate oggi in circolazione. È così che vogliamo pensare il Traiano: un teatro di qualità, aperto a tutta la città.”

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