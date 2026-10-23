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Tra storia e contemporaneità: l’arte di Moby Dick a Palazzo Orsini a Bracciano

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palazzo orsini

Comunicato stampa

Oltre al noto street artist di fama internazionale, protagonisti numerosi artisti del territorio di Cerveteri e Ladispoli

Palazzo Orsini a Bracciano si trasforma: la prestigiosa location sul Lago è pronta ad accogliere uno degli street artist più apprezzati a livello internazionale. Domani, sabato 24 ottobre alle ore 19:00, una straordinaria mostra collettiva d’arte, capitanata da MobyDick, all’anagrafe Marco Tarascio, e alla quale prenderanno parte oltre trenta artisti tra pittori, scultori e fotografi, chiamati ad esporre le proprie opere.

Un ponte tra patrimonio storico e contemporaneità, al quale farà da contorno l’arte del teatro con lo spettacolo curato da Ars Dea Mater, realtà artistica che da anni porta avanti una ricerca culturale aperta alla contaminazione tra discipline e alla sperimentazione espressiva.

palazzo orsini

Anche numerosi artisti del territorio di Cerveteri e Ladispoli in questo prestigioso e raffinato contesto artistico, tra cui Luisana Leone “Lulù”, Giorgio Consoli, Daniele Giacomozzi (Giaco), Marco Feole, Roberto Paolini, il ceramografo di Pithos Ancient Reproduction di ritorno da un nuovo viaggio a New York, Valerio Trek Pronesti, Marian Vigil Rodriguez, Michael Fantozzi e Fabio Papi.

L’ingresso è gratuito ma consentito esclusivamente su invito. Per richiederlo è possibile scrivere all’indirizzo marcotarascio@gmail.com. Una serata che promette di trasformare Palazzo Orsini in un laboratorio creativo aperto al dialogo tra le arti e alla partecipazione del pubblico.

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