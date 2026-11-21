Nei locali della Biblioteca comunale Bartolomea Orsini, spazio autogestito, venerdì sera, in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne del 25 novembre, si è svolta un’originale presentazione delle opere della scrittrice Francesca Reboa. Il sindaco di Bracciano Marco Crocicchi ha portato i saluti dell’amministrazione comunale, ricordando i numerosi appuntamenti previsti sul territorio.

L’incontro è proseguito con l’intervento di Maria Barbara Busetto, del Centro Donna, che ha ribadito il forte impegno delle associazioni impegnate nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere, sottolineando al tempo stesso la necessità di continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno che, per diffusione e gravità, assume sempre più i contorni di una vera emergenza nazionale.

Nel corso della serata, Luigia De Michele, conduttrice dell’incontro, ha evidenziato come il tema della violenza rappresenti uno dei fili conduttori della produzione narrativa dell’autrice, emergendo in modo ricorrente all’interno dei quattro romanzi finora pubblicati. Una violenza che non si limita alla dimensione fisica, ma che comprende anche forme spesso difficili da individuare proprio perché meno evidenti, ma non per questo meno presenti nelle relazioni e nella società. I romanzi La casa del sogno, Chi sei veramente, Mille volte la prima volta e Ciò che ci lega sono stati al centro di un ampio confronto tra i partecipanti al dibattito, che hanno approfondito i principali temi affrontati dall’autrice.

Nel corso dell’incontro, alcuni brani tratti dalle quattro opere sono stati letti da Sonia Boffa, che con la sua interpretazione intensa e coinvolgente ha saputo dare voce ai personaggi e alle emozioni raccontate, trasformando la pagina scritta in un momento di vita vissuta.

Ad accompagnare le letture sono stati gli interventi musicali di Generazione Musica, che ha eseguito brani scelti per la loro affinità con le tematiche affrontate durante l’incontro, creando un efficace dialogo tra letteratura e musica.

Lorenzo Avincola redattore L’agone