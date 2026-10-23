HomeEventi Il weekend del ritratto: un ricordo per sempre. Il 24 e 25 ottobre a Trevignano Romano 23/10/2026 0 90 E-mailXWhatsAppFacebookPinterestLinkedinReddItTumblrTelegramViberStampa Riceviamo e pubblichiamo TagsArtelaboratorioritrattospecchiotrevignano romano Condividere E-mailXWhatsAppFacebookPinterestLinkedinReddItTumblrTelegramViberStampa Articolo precedenteTra storia e contemporaneità: l’arte di Moby Dick a Palazzo Orsini a BraccianoArticolo successivoLa bellezza che fa crescere. La V Pasticceria alla scoperta dei monumenti della Capitale Ultimi articoli Politica La fiera della Pavidità Società ALDO CAZZULLO E MARIO CAPANNA A “L’ELEFANTE”. SU RAI 3 E RAIPLAY IL NUOVO PROGRAMMA DI PETER GOMEZ Eventi “IA: Illusione Artificiale”, grande interesse tra i giovani ma la cittadinanza rimanda l’appuntamento con il dibattito reale Territorio LADISPOLI, VERDE PUBBLICO: AL VIA IL CENSIMENTO DEGLI ALBERI E I TRATTAMENTI PER LE PIANTE MALATE. PREVISTE NUOVE PIANTUMAZIONI Territorio Pulizia approfondita di tutto il marciapiedi di via Doganale Carica altri