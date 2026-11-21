Comunicato stampa

Quale futuro vogliamo per Ostia e per tutto il litorale romano?

Lunedì 23 novembre, con il Sindaco Roberto Gualtieri, gli Assessori capitolini, il Municipio X e tante realtà del territorio faremo il punto sugli investimenti e sui progetti in corso, ma soprattutto sulle opportunità che possiamo costruire insieme.

Credo che il litorale sia una risorsa strategica per tutta Roma e che sia arrivato il momento di valorizzarne pienamente il potenziale.

Sarà un’occasione di confronto e partecipazione. Mi farà piacere esserci insieme.

Lunedì 23 novembre, ore 17.30

Università degli Studi Roma Tre, via Bernardino da Monticastro, 1.