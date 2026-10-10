SANITÀ E INNOVAZIONE: A ROMA IL CONGRESSO OMCeO “OBIETTIVO SALUTE” TRA INTELLIGENZA ARTIFICIALE, RICERCA E PRATICA CLINICA MULTIDISCIPLINARE

Comunicato stampa

DALLA CHIRURGIA ROBOTICA ALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE APPLICATA A ONCOLOGIA E PSICHIATRIA: I PUNTI CHIAVE E LE PROSPETTIVE FUTURE TRACCIATI DAGLI SPECIALISTI

Roma, 10 ottobre 2026

Dalla prevenzione all’intelligenza artificiale, dall’oncologia alla longevità, fino alle più recenti innovazioni diagnostiche e terapeutiche: una giornata di confronto scientifico e aggiornamento professionale che ha riunito esperti provenienti da numerose discipline mediche. Si è tenuto venerdì 9 ottobre 2026, presso l’Aula Roberto Lala della sede dell’Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Roma, il congresso scientifico “Obiettivo Salute: Take Home Messages. Dalla ricerca scientifica alla pratica clinica multidisciplinare”, promosso dall’OMCeO Roma.

I lavori sono stati aperti dal Prof. Nicola Illuzzi, Consigliere OMCeO Roma, insieme al Dott. Alessandro Braccioni e al Dott. Vincenzo Aloisantoni, dando avvio a un’intensa giornata di approfondimento e confronto scientifico che ha coinvolto numerosi specialisti provenienti da diversi ambiti della medicina.

Il programma si è articolato in una serie di sessioni tematiche dedicate alle più recenti innovazioni diagnostiche e terapeutiche. Tra gli interventi, il Dott. Stefano Signore ha illustrato il ruolo del laser nel trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna, mentre il Dott. Paolo Emiliozzi e il Dott. Pasquale Paolantonio hanno approfondito rispettivamente gli aspetti legati alla diagnosi del tumore della prostata e l’impiego della risonanza magnetica multiparametrica nell’identificazione del carcinoma prostatico.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla senologia, con il Dott. Gianluca Franceschini, che ha presentato le più recenti novità chirurgiche nel trattamento del carcinoma mammario, e il Dott. Francesco Pignataro, che si è soffermato sull’utilizzo dell’ecografia multiparametrica e dell’intelligenza artificiale nella diagnosi del tumore della mammella.

I temi della longevità e della medicina preventiva sono stati affrontati dal Dott. Maurizio Nordio, con un intervento dedicato alla melatonina, dal Dott. Mauro Miceli, che ha illustrato le potenzialità dell’astaxantina per la salute e il benessere, e dalla Dott.ssa Elvira Padua, che ha approfondito il rapporto tra età biologica, attività fisica e longevità.

Particolare attenzione è stata riservata all’innovazione tecnologica e all’intelligenza artificiale applicate alla salute. Il Dott. Mario Rusconi ha analizzato l’impatto dell’IA sulla salute psicologica degli adolescenti, mentre il Prof. Nicola Illuzzi ha illustrato le prospettive offerte dall’innovazione tecnologica in ambito sanitario. Il Dott. Flavio Illuzzi ha invece presentato il progetto People Mediator, evidenziando il valore della promozione della salute come obiettivo condiviso tra professionisti e cittadini.

Nel corso della giornata sono stati inoltre affrontati temi che spaziano dalla salute femminile, con la Dott.ssa Serena Missori dedicata a tiroide e menopausa, alla chirurgia estetica e ricostruttiva, con il Dott. Claudio Maestrini e il suo intervento sulla mastoplastica. Gli aspetti psichiatrici e sociali della cura sono stati approfonditi dal Dott. Mario Magini, che ha illustrato la diagnosi differenziale tra richiesta di aiuto e patologia clinica, e dal Dott. Tommaso Dionisi, che ha posto l’attenzione sulla vulnerabilità sociale e sulle diagnosi non riportate in cartella clinica.

La parte conclusiva del congresso ha visto gli interventi del Dott. Giovanni Di Lella sulle più recenti acquisizioni scientifiche nella diagnosi e nel trattamento del melanoma, della Dott.ssa Ornella De Pità sulle novità in allergologia, del Dott. Guido Melillo sulle nuove strategie terapeutiche per l’ipertensione arteriosa e della Dott.ssa Elena Pacella sugli aggiornamenti nel trattamento della cataratta.

L’evento si è concluso con un ampio dibattito e con sessioni interattive di confronto tra relatori e partecipanti, confermando il valore dell’approccio multidisciplinare come strumento fondamentale per trasferire le evidenze della ricerca scientifica nella pratica clinica quotidiana.