I LAVORATORI SI DIFENDONO TUTTI. NON SOLO QUANDO FA COMODO.

Comunicato stampa

Prima Mari, poi Grasso, Galizia, ora anche il deputato Volpi. Tutti a chiedere il subappalto del TPL a CSP, tutti a parlare di lavoratori abbandonati.

Eppure le linee sono confermate, sono previsti nuovi collegamenti e Astral ha assunto precisi impegni sulla continuità occupazionale e sull’applicazione della clausola sociale.

In Regione ci saranno altri incontri ed è lì che bisognerà pretendere garanzie puntuali su stipendi, anzianità, inquadramenti e condizioni di lavoro.

Se vi stanno davvero a cuore gli autisti, impegnatevi perché quelle garanzie vengano rispettate.

Quanto a Galizia, le sue ricostruzioni di bilancio non chiariscono il punto fondamentale: qual è l’offerta economica concreta che renderebbe sostenibile il subappalto per CSP? Volpi continua a chiederlo, ma nessuno ha ancora mostrato un piano economico che ne dimostri la sostenibilità.

Ma c’è una questione ancora più grave.

DOV’È TUTTA QUESTA ATTENZIONE QUANDO SI PARLA DEI LAVORATORI DELL’INDOTTO ENEL?

Due dipendenti della MV Maintenance hanno già perso il lavoro. 32 lavoratori della Minosse rischiano di rimanere senza occupazione dal 1° gennaio. Altre imprese affrontano da tempo riduzioni delle attività e ammortizzatori sociali.

Eppure Fratelli d’Italia governa il Paese e la Regione. Roberta Angelilli è Commissaria straordinaria del Governo per la reindustrializzazione di Civitavecchia, con il compito di sostenere le imprese e tutelare l’occupazione.

Volpi, Mari, Grasso: quali risposte avete ottenuto per questi lavoratori? Quali posti saranno garantiti, con quali risorse e da quando?

Non possiamo accettare che la tutela del lavoro si riduca a una contrapposizione politica sul subappalto, mentre altre vertenze aspettano soluzioni e le scadenze si avvicinano.

La dignità dei lavoratori non cambia a seconda del datore di lavoro. E non può cambiare a seconda della convenienza politica.

Sul TPL pretendiamo il rispetto di ogni garanzia. Sull’indotto Enel pretendiamo soluzioni prima che altri lavoratori perdano il posto.

Governate il Paese. Governate la Regione. Avete una Commissaria del Governo per Civitavecchia.

Governate. Quindi rispondete.