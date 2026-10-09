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“Umani ancora”, lunedì 12 ottobre alla Cittadella della Musica l’incontro con la storica Anna Foa

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Civitavecchia

Comunicato stampa

Civitavecchia, 9 ottobre 2026 — Proseguono lunedì 12 ottobre, alle ore 17.00 alla Cittadella della Musica, in via Gabriele D’Annunzio 2, gli incontri del ciclo “Umani ancora – Incontri di lettura tra memoria e attualità”. Ospite la storica Anna Foa, che presenterà il suo ultimo libro, “Mai più”, pubblicato da Laterza nel 2026.

A partire dalla domanda sul significato che oggi può assumere l’espressione “mai più”, nata dalla memoria della Shoah, Anna Foa affronta nel libro temi come la memoria, l’antisemitismo, la violenza contro i civili e i conflitti contemporanei.

A dialogare con l’autrice sarà Alberto Aghémo, presidente della Fondazione Matteotti. L’incontro sarà introdotto dall’assessora ai Servizi sociali Antonella Maucioni e dall’assessora alla Cultura Stefania Tinti. Porterà il proprio saluto anche il sindaco Marco Piendibene.

L’incontro è aperto alla cittadinanza.

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