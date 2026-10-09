Nidi di vespe alla scuola di San Nicola: interviene Fare Ambiente Ladispoli

Riceviamo e pubblichiamo

Avevano appena iniziato a “costruirsi casa” accanto ai bambini: le Guardie Ecozoofile di Ladispoli glielo hanno impedito. Gli operatori: “Vespe pericolose, mai intervenire in autonomia!”

Avevano scelto di “costruirsi casa” proprio vicino ai più piccoli, ma non hanno avuto il tempo materiale di farlo. Merito delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente Ladispoli, intervenute in queste ore per la rimozione di un nido di vespe in fase di costruzione all’interno della scuola di Via Venere a Marina di San Nicola, frazione del Comune di Ladispoli.

Un intervento particolare e delicato: come noto, le vespe non sono api, che invece è di vitale importanza preservarle per la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. Se trattati in modo errato o non da personale esperto, lo dimostrano i recenti casi di cronaca romana e nazionali, possono risultare un pericolo per chi interviene e per chi vi è attorno. Nessuno spavento per le Guardie di Fare Ambiente Ladispoli, oramai abituati a non tirarsi indietro in nessuna situazione.

“Ci teniamo sempre a ribadirlo e sottolinearlo, perché considerati i casi di cronaca recenti non fa mai male ricordarlo: i nidi di vespe possono essere estremamente pericolosi e devono essere rimossi solamente da personale esperto, qualificato e con la corretta attrezzatura e strumentazione – hanno dichiarato gli Operatori delle Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente Ladispoli – in questi ultimi mesi interventi come questo si sono moltiplicati: complice anche un’estate torrida, con temperature anomale, abbiamo viaggiato ad una media di due interventi al giorno. Ricordiamo che qualora si noti la presenza di nidi di vespe, la prima cosa da fare non è tentare di rimuoverlo in autonomia, ma chiamarci! Giungeremo sul posto e in pochissimo tempo, metteremo tutto al sicuro”.

Si possono contattare le Guardie Ecozoofile di Fare Ambiente Ladispoli via Sms o Whatsapp al numero 3911191668 oppure via e-mail all’indirizzo di posta ladispolifareambiente@gmail.com