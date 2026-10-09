HomePolitica

PD CIVITAVECCHIA: DOMANI ALL’HOTEL SAN GIORGIO UN INCONTRO CONVIVIALE TRA POLITICA, PARTECIPAZIONE E TESSERAMENTO

0
106

Comunicato stampa

DOMANI sabato 10 ottobre, alle ore 18:30, presso l’Hotel San Giorgio, il Partito Democratico di Civitavecchia promuove un incontro aperto alla cittadinanza, dedicato al tesseramento, alla partecipazione e al confronto politico.

Non il tradizionale dibattito seguito da un aperitivo, ma un unico momento conviviale, nel quale ritrovarsi, condividere idee, discutere delle questioni che riguardano la città e le sue prospettive, in un clima informale e aperto al confronto. Un’occasione anche per chi desidera avvicinarsi al Partito e sottoscrivere la propria adesione.

Il Partito Democratico si conferma luogo di partecipazione, confronto ed elaborazione politica, una comunità aperta nella quale esperienze, sensibilità e idee diverse contribuiscono a costruire una visione condivisa del futuro della città.

Il segretario cittadino Patrizio Pacifico introdurrà il confronto politico, nel corso del quale interverranno Rocco Maugliani, la consigliera regionale Michela Califano e il sindaco Marco Piendibene.

Saranno presenti i dirigenti del partito e gli amministratori comunali, disponibili a confrontarsi direttamente con i partecipanti durante l’intero incontro.

L’invito è rivolto a tutti, iscritti e non iscritti, per trascorrere insieme un momento di politica, convivialità e partecipazione.

Articolo precedente
“Umani ancora”, lunedì 12 ottobre alla Cittadella della Musica l’incontro con la storica Anna Foa
Articolo successivo
A Gorga il quarto appuntamento con Cieli Metropolitani

Ultimi articoli

Ambiente

Massimiliano Dell’Aquila: “La nostra missione resta la salvaguardia di Bracciano”

Scuola

Aggressioni e comportamenti violenti nelle scuole: richiamo al rispetto della funzione docente e alla corretta applicazione della normativa penale

Eventi

Sanità e innovazione: a Roma il congresso OMCeO “Obiettivo salute” tra intelligenza artificiale, ricerca e pratica clinica multidisciplina

Eventi

Eventi

MUNICIPIO XV, TORQUATI – ROLLO: “PER LA FESTA DEI NONNI, DAL 10 AL 30 OTTOBRE OTTO GLI APPUNTAMENTI NEI CENTRI ANZIANI”

Carica altri