A Gorga il quarto appuntamento con Cieli Metropolitani

Ultima chiamata per incontrare le galassie! Cieli metropolitani arriva a Gorga. Dopo gli appuntamenti a Cervara di Roma, Rocca di Cave e Monte Porzio Catone, il 17 ottobre dalle 16:30 alle 23:00, “Cieli Metropolitani – Incontri tra pianeti, stelle e galassie”, porta il pubblico alla scoperta dell’Osservatorio Astronomico e Planetario di Gorga, nel cuore dei Monti Lepini. Un appuntamento dedicato all’esplorazione del cielo e ai tanti modi in cui possiamo conoscere l’Universo, tra osservazioni astronomiche, conferenze divulgative, proiezioni immersive al planetario e attività didattiche. L’iniziativa è promossa da Città Metropolitana di Roma Capitale, progettata e coordinata dall’Associazione Frascati Scienza, con il coinvolgimento dei Comuni ospitanti e delle realtà locali attive nelle strutture astronomiche. L’evento, realizzato in collaborazione con il Gruppo Astrofili Monti Lepini, propone un ricco programma di attività dedicate a famiglie, appassionati e curiosi di tutte le età. Di seguito il programma dettagliato della giornata. Dalle 16:30 alle 18:00 – Osservazione del Sole Grazie ai telescopi solari in dotazione all’Osservatorio sarà possibile osservare in sicurezza la nostra stella e scoprire più da vicino macchie solari e altri fenomeni legati alla sua attività, accompagnati dagli esperti del Gruppo Astrofili Monti Lepini. Ore 18:00 – “Non solo Stelle” Conferenza divulgativa a cura di Francesco Colella dedicata a piante carnivore e insetti esotici, per scoprire un mondo sorprendente di adattamenti, strategie e relazioni tra organismi. Ore 19:00 – “Meteoriti tra storia e arte” Conferenza divulgativa a cura di Vincenzo Gagliarducci sul rapporto tra meteoriti e civiltà umana, per esplorare il ruolo che queste rocce provenienti dallo spazio hanno avuto nella storia, nella cultura e nell’immaginario dell’uomo. Dalle 17 alle 20:00 – Spettacoli al Planetario Ore 17:00 – “Alla ricerca della vita aliena” Proiezione FullDome dedicata a una delle domande più affascinanti che l’umanità si pone da sempre: siamo soli nell’Universo? Un viaggio alla ricerca delle condizioni che potrebbero rendere possibile la vita oltre la Terra, in un Universo popolato da miliardi di stelle e pianeti. Ore 18:00 – “Space Opera” Un’astronave immaginaria accompagna il pubblico in un viaggio fantastico attraverso i pianeti del Sistema Solare. Durante il percorso sarà possibile scoprire curiosità e caratteristiche dei nostri vicini cosmici, accompagnati dalle note de “I pianeti” di Gustav Holst. Ore 19:00 – “Caccia alla materia oscura” Un viaggio alla scoperta di uno dei più grandi misteri della cosmologia moderna: la materia oscura. Dalle origini dell’Universo fino agli esperimenti del Large Hadron Collider del CERN di Ginevra, la proiezione racconta come la ricerca scientifica stia cercando di svelare la natura di questa componente ancora misteriosa del cosmo. Dalle 21:30 alle 23:00 – “Il cielo sopra Gorga: osservazioni astronomiche al telescopio” Quando arriva la notte, l’attenzione si sposta sul cielo sopra l’Osservatorio. Gli esperti del Gruppo Astrofili Monti Lepini guideranno il pubblico nell’osservazione degli astri attraverso i telescopi della struttura, aiutando a riconoscere costellazioni, pianeti e altri oggetti celesti e a orientarsi tra le meraviglie del cielo notturno. Info e prenotazioni 3771072855