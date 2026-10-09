LUCIO CARACCIOLO, ANNA FOA E FEDERICO RAMPINI A “L’ELEFANTE”

Comunicato stampa

SU RAI 3 E RAIPLAY IL NUOVO PROGRAMMA DI PETER GOMEZ

SABATO 10 OTTOBRE 2026, ORE 20.15, SU RAI 3 E RAIPLAY

Lucio Caracciolo, Anna Foa e Federico Rampini saranno tra gli ospiti della nuova puntata de “L’Elefante”, il programma condotto da Peter Gomez in onda sabato 10 ottobre alle 20.15 su Rai 3 e RaiPlay. Ad affiancare Gomez nel ruolo di compagno di viaggio sarà ancora una volta Giordano Bruno Guerri.

Nel corso della serata, Chiara Francini proporrà una delle sue storie dal territorio, alla ricerca di personaggi e realtà capaci di raccontare l’Italia da prospettive insolite e sorprendenti, mentre Dario Vergassola accompagnerà il racconto con le sue celebri incursioni, il suo umorismo surreale e la capacità di cogliere gli aspetti più inattesi della realtà. L’Elefante prosegue il suo percorso tra attualità, politica, cultura e società, proponendo uno sguardo libero e trasversale sui temi che animano il dibattito pubblico e sulle storie che aiutano a comprenderli.

Peter Gomez dialogherà con Lucio Caracciolo, giornalista, saggista e fondatore della rivista di geopolitica Limes, considerato tra i più autorevoli analisti degli scenari internazionali. Ospite della puntata sarà anche Anna Foa, storica e docente, autrice di numerosi saggi dedicati alla memoria, all’identità e alle vicende del Novecento. Completa il parterre, nel talk, Federico Rampini, giornalista, scrittore e corrispondente internazionale.

Nel corso dell’appuntamento non mancheranno altri ospiti. A contribuire all’approfondimento dei temi affrontati sarà anche lo storico e saggista Giordano Bruno Guerri, che arricchirà la puntata con il proprio punto di vista.