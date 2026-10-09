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Premio Ricordando, un bel modo per celebrare i novant’anni del Liceo Guglielmotti

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Comunicato stampa

Civitavecchia, 9 ottobre 2026 — Si è conclusa ieri, alla Cittadella della Musica, la terza edizione del Premio Ricordando, dedicato ai novant’anni del Liceo Guglielmotti. L’iniziativa è stata promossa da Spazioliberoblog, Blue in the Face e Book Faces, con il patrocinio del Comune di Civitavecchia.

Il premio ha messo al centro i più giovani, chiamati a esibirsi dal vivo con un’interpretazione tratta dal repertorio della tragedia greca, e ha legato questo protagonismo alla storia di una scuola che dal 1936 accompagna la formazione di intere generazioni della città. A vincere questa edizione è stata Bianca Curci. Un percorso costruito in più tappe, dalla Cittadella della Musica fino alle aule del liceo, insieme a studenti e docenti.

“Il Guglielmotti è parte della memoria e dell’identità culturale di Civitavecchia, e iniziative come questa hanno il merito di raccontarlo coinvolgendo i ragazzi, non soltanto celebrando una ricorrenza,” dichiara l’assessora alla Cultura Stefania Tinti. “È un lavoro fatto con cura e passione: per questo, come amministrazione, abbiamo voluto sostenerlo con il nostro patrocinio, e ringrazio Spazioliberoblog, Blue in the Face e Book Faces per averlo reso possibile.”

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