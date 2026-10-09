MUNICIPIO XV, TORQUATI – ROLLO: “PER LA FESTA DEI NONNI, DAL 10 AL 30 OTTOBRE OTTO GLI APPUNTAMENTI NEI CENTRI ANZIANI”

Comunicato stampa

“Per la Festa dei Nonni, sono otto gli appuntamenti che quest’anno si svolgeranno nelle Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere, dal 10 al 30 ottobre. Otto pomeriggi dedicati ai nonni e e alle bambine e ai bambini tra i quartieri di Cesano, La Storta, Labaro, La Giustiniana, Valle Muricana, Isola Farnese, Cassia e Ponte Milvio, con attività di intrattenimento, animazione, giochi, musica e merenda a cura di ANTEAS ROMA CITTA’ METROPOLITANA APS.

Le iniziative, aperte anche ai non iscritti delle CSAQ, si svolgeranno in modalità differenti a seconda dei centri, alla presenza di scuole, centri giovani e famiglie e associazioni del territorio, oltre alla partecipazione delle persone anziane che saranno attivamente coinvolte in laboratori, giochi, balli, musica e intrattenimento.

Con il Presidente della Commissione Politiche Sociali, Alfonso Rago, siamo grati alle nostre persone anziane, memoria storica del territorio e fondamentale riferimento quotidiano per la nostra amministrazione. Quest’anno, oltre ai preziosi volontari di Anteas, un ringraziamento importante è rivolto anche alle realtà territoriali che hanno voluto esserci per animare i pomeriggi e condividere un’ulteriore occasione di socializzazione e scambio intergenerazionale tra tutta la cittadinanza”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità del Municipio XV, Agnese Rollo.