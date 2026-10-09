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MUNICIPIO XV, TORQUATI – ROLLO: “PER LA FESTA DEI NONNI, DAL 10 AL 30 OTTOBRE OTTO GLI APPUNTAMENTI NEI CENTRI ANZIANI”

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Comunicato stampa

“Per la Festa dei Nonni, sono otto gli appuntamenti che quest’anno si svolgeranno nelle Case Sociali delle Persone Anziane e del Quartiere, dal 10 al 30 ottobre. Otto pomeriggi dedicati ai nonni e e alle bambine e ai bambini tra i quartieri di Cesano, La Storta, Labaro, La Giustiniana, Valle Muricana, Isola Farnese, Cassia e Ponte Milvio, con attività di intrattenimento, animazione, giochi, musica e merenda a cura di ANTEAS ROMA CITTA’ METROPOLITANA APS.

Le iniziative, aperte anche ai non iscritti delle CSAQ, si svolgeranno in modalità differenti a seconda dei centri, alla presenza di scuole, centri giovani e famiglie e associazioni del territorio, oltre alla partecipazione delle persone anziane che saranno attivamente coinvolte in laboratori, giochi, balli, musica e intrattenimento.

Con il Presidente della Commissione Politiche Sociali, Alfonso Rago, siamo grati alle nostre persone anziane, memoria storica del territorio e fondamentale riferimento quotidiano per la nostra amministrazione.  Quest’anno, oltre ai preziosi volontari di Anteas, un ringraziamento importante è rivolto anche alle realtà territoriali che hanno voluto esserci per animare i pomeriggi e condividere un’ulteriore occasione di socializzazione e scambio intergenerazionale tra tutta la cittadinanza”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, e l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità del Municipio XV, Agnese Rollo.

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