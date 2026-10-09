L’acquaponica all’Alberghiero di Ladispoli: dall’acquario al piatto

Comunicato stampa

Acquaponica: un termine che gli addetti ai lavori conoscono bene ma che all’Alberghiero di Ladispoli sta per spostarsi dal campo semantico alla realizzazione pratica. «Si tratta di un progetto innovativo basato sulla coltivazione fuori suolo di erbe aromatiche e odori in acqua, attraverso un ciclo biologico chiuso, ispirato alla sostenibilità» – spiegano il Prof. Domenico Falzarano e il Prof. Marco Erra, Docenti di Enogastronomia all’Alberghiero di Ladispoli, promotori dell’iniziativa.

«E’ un esempio perfetto di ecosistema circolare – aggiungono – che vedrà gli studenti protagonisti dall’inizio alla fine. Stiamo collocando in questi giorni i due acquari, uno al primo piano e l’altro davanti ai locali della Vicepresidenza. Il principio è semplice: i pesci producono scarti ricchi di azoto e fosforo. I batteri presenti nell’acqua trasformano questi scarti in fertilizzante naturale. Le piante assorbono le sostanze nutritive e, allo stesso tempo, depurano l’acqua, che torna pulita ai pesci». Ma c’è di più, hanno aggiunto i docenti, perché naturalmente gli allievi utilizzeranno le erbe aromatiche coltivate in acqua nelle loro preparazioni gastronomiche durante le ore di esercitazione pratica nel Laboratori di cucina».

Un’iniziativa – quella che sta per partire – capace di unire innovazione, rispetto per l’ambiente e formazione professionale di alta qualità, che conferma ancora una volta la capacità dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli di sperimentare percorsi educativi all’avanguardia consentendo agli studenti di diventare protagonisti di un apprendimento concreto, sostenibile e orientato al futuro.