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“Il popolo della notte” fra i protagonisti della Festa del turismo lento: stasera escursione all’Antica Monterano

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escursione a Monterano
Foto di Umberto Pessolano

Comunicato stampa

Quelli della notte volano come falene, saltano come grilli, camminano come blatte. Quelli della notte cantano come usignoli, gridano come allocchi, echeggiano come tordi. Quelli della notte si arrampicano come ghiri ed esplorano come tassi. Quelli della notte gracidano come raganelle e tacciono come ragni e scorpioni.

“Il popolo della notte” fra i protagonisti della Festa del turismo lento, a Bracciano dal 9 all’11 ottobre. Un’escursione ovviamente notturna per incontrarli, ascoltarli, scoprirli. La conduce Guido Prola, ornitologo e naturalista, venerdì 9 ottobre alle 21. L’appuntamento è nel parcheggio di Casale Persi nella Riserva di Monterano, la destinazione è l’Antica Monterano, due chilometri in due ore significa non solo lentezza, ma anche silenzio, attesa, concentrazione, rispetto, condivisione. Si richiedono cena al sacco, acqua, torcia, scarpe da trekking, pantaloni lunghi, felpa e giacca a vento. Prenotazione obbligatoria, tel. 328/8275056 dalle 9 alle 19; informazioni, email levocidelvulcano@gmail.com.; partecipazione libera e gratuita.

Quelli della notte protagonisti anche domenica 11 nella Riserva naturale di Torre Flavia a Ladispoli, “Alla scoperta degli artropodi della spiaggia”, dai centopiedi ai millepiedi, dai ragni agli scorpioni, dagli acari ai granchi, insomma dagli insetti ai crostacei, che hanno una straordinaria caratteristica, quella di avere un esoscheletro, cioè una sorta di corazza o guscio, una struttura esterna, più o meno rigida, che li protegge ma che può anche essere scartata. Appuntamento alle 21 all’entrata principale della Riserva, via di Torre Flavia, Ladispoli, escursione presso il Monumento Naturale della Palude di Torre Flavia guidata dal naturalista Umberto Pessolano, promossa a supporto dell’Ottobre Entomologico curato dal Museo del Fiume di Nazzano in collaborazione con le associazioni entomologiche ARDE e ALI. Partecipazione gratuita. Informazioni e prenotazioni, tel. 349/8728813 e email levocidelvulcano@gmail.com.

La Festa del turismo lento è un progetto di Ti con zero/Cammino dei Vulcani condiviso con Gemal APS Gruppo Ecologico Micologico dell’Alto Lazio e realizzato con il contributo e il patrocinio del Comune di Bracciano, ha il patrocinio del Parco regionale naturale di Veio, Parco regionale naturale Marturanum, Consorzio del Lago di Bracciano e Università Agraria di Bracciano, e gode della preziosa collaborazione del Museo civico di Bracciano. Il programma completo si trova al link www.camminodeivulcani.it/index.php/2026/09/02/festa-del-turismo-lento-bracciano/

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