HomeTerritorio

“EROI COME NOI”: Laboratorio CREATIVO MULTIMEDIALE a Cerveteri PER  GIOVANI  UNDER 35

0
117

Comunicato stampa

APERTE LE ISCRIZIONI AL LABORATORIO GRATUITO

 

 A CURA DI LE ODÍSSERE TEATRO

 Sono aperte le iscrizioni per il laboratorio MULTIMEDIALE gratuito per giovani under 35 organizzato da Le Odìssere Teatro, in collaborazione con  il Comune di Cerveteri  , ParcoLab Fürstenfeldbruck e Anci

EROI COME NOI è un laboratorio permanente di teatro, cinema e sperimentazione multimediale per ragazzi fino ai 35 anni. Un incubatore di idee, un posto sicuro per mettersi in gioco e creare QUALCOSA DI NUOVO INSIEME

 

– HAI UN’IDEA? PORTALA

– HAI UNA STORIA? RACCONTACELA

– HAI VOGLIA DI CREARE? BUTTATI!

 

“Da ottobre a novembre 2026 lavoreremo per creare un’opera d’arte ibrida e multimediale: fatta di voci, corpi, immagini e soprattutto dalle vostre storie.”

 

PRIMO INCONTRO DI ORIENTAMENTO
Domenica 11 Ottobre   Ore 17:30
Aula Consiliare Cerveteri

Il percorso formativo intensivo previsto da ottobre a novembre 2026, sarà condotto da Odette Piscitelli (attrice, formatrice, direttrice artistica di Le Odìssere Teatro) coadiuvata da professionisti del settore multimediale.

 

“Partiremo dai ragazzi e dalle loro storie e poi ci chiederemo: come possiamo raccontarla questa? Con un corto, un video, un podcast, un rap, un monologo, o un nuovo meta-linguaggio?”

 

Durante il laboratorio verrà creato un gruppo di lavoro e un luogo protetto, dove poter condividere la propria esperienza. Sperimentando i linguaggi del teatro, del cinema, della scrittura creativa ,della musica, saranno proposti esercizi collettivi e individuali, per i quali non sono necessarie competenze o esperienze precedenti. Nel corso del laboratorio verranno trovate le forme e i modi in cui ognuno potrà esprimersi liberamente, secondo la propria creatività e sensibilità. All’interno del laboratorio si svilupperà un cantiere di idee, che costituiranno il materiale creativo per un’opera multimediale da costruire in rete.

 

“Eroi come noi” nasce all’interno del grande progetto di riqualificazione del parco  Fürstenfeldbruck

promosso dal Comune di Cerveteri, co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale) attraverso il bando ANCI

per restituire ai giovani del territorio un polo di aggregazione, un luogo sicuro e stimolante dove fare rete, condividere opportunità formative, fare amicizia e confrontarsi. Tutte le attività del progetto si trovano sul sito Parco Lab Fürstenfeldbruck – Luogo di aggregazione e benessere

 

 

 

Articolo precedente
LE ISTITUZIONI NON SONO COSA VOSTRA.
Articolo successivo
L’acquaponica all’Alberghiero di Ladispoli: dall’acquario al piatto

Ultimi articoli

Territorio

Nidi di vespe alla scuola di San Nicola: interviene Fare Ambiente Ladispoli

Eventi

𝗜 𝗖𝗔𝗥𝗘. 𝗗𝗮 𝗕𝗮𝗿𝗯𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗮 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼

Eventi

Dal 𝟵 𝗮𝗹𝗹’𝟭𝟭 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 torna la 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗟𝗲𝗻𝘁𝗼

Eventi

“Il popolo della notte” fra i protagonisti della Festa del turismo lento: stasera escursione all’Antica Monterano

Scuola

L’acquaponica all’Alberghiero di Ladispoli: dall’acquario al piatto

Carica altri