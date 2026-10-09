“EROI COME NOI”: Laboratorio CREATIVO MULTIMEDIALE a Cerveteri PER  GIOVANI  UNDER 35

Comunicato stampa

APERTE LE ISCRIZIONI AL LABORATORIO GRATUITO

A CURA DI LE ODÍSSERE TEATRO

Sono aperte le iscrizioni per il laboratorio MULTIMEDIALE gratuito per giovani under 35 organizzato da Le Odìssere Teatro, in collaborazione con il Comune di Cerveteri , ParcoLab Fürstenfeldbruck e Anci

EROI COME NOI è un laboratorio permanente di teatro, cinema e sperimentazione multimediale per ragazzi fino ai 35 anni. Un incubatore di idee, un posto sicuro per mettersi in gioco e creare QUALCOSA DI NUOVO INSIEME

– HAI UN’IDEA? PORTALA

– HAI UNA STORIA? RACCONTACELA

– HAI VOGLIA DI CREARE? BUTTATI!

“Da ottobre a novembre 2026 lavoreremo per creare un’opera d’arte ibrida e multimediale: fatta di voci, corpi, immagini e soprattutto dalle vostre storie.”

PRIMO INCONTRO DI ORIENTAMENTO

Domenica 11 Ottobre Ore 17:30

Aula Consiliare Cerveteri

Il percorso formativo intensivo previsto da ottobre a novembre 2026, sarà condotto da Odette Piscitelli (attrice, formatrice, direttrice artistica di Le Odìssere Teatro) coadiuvata da professionisti del settore multimediale.

“Partiremo dai ragazzi e dalle loro storie e poi ci chiederemo: come possiamo raccontarla questa? Con un corto, un video, un podcast, un rap, un monologo, o un nuovo meta-linguaggio?”

Durante il laboratorio verrà creato un gruppo di lavoro e un luogo protetto, dove poter condividere la propria esperienza. Sperimentando i linguaggi del teatro, del cinema, della scrittura creativa ,della musica, saranno proposti esercizi collettivi e individuali, per i quali non sono necessarie competenze o esperienze precedenti. Nel corso del laboratorio verranno trovate le forme e i modi in cui ognuno potrà esprimersi liberamente, secondo la propria creatività e sensibilità. All’interno del laboratorio si svilupperà un cantiere di idee, che costituiranno il materiale creativo per un’opera multimediale da costruire in rete.

“Eroi come noi” nasce all’interno del grande progetto di riqualificazione del parco Fürstenfeldbruck

promosso dal Comune di Cerveteri, co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale) attraverso il bando ANCI

per restituire ai giovani del territorio un polo di aggregazione, un luogo sicuro e stimolante dove fare rete, condividere opportunità formative, fare amicizia e confrontarsi. Tutte le attività del progetto si trovano sul sito Parco Lab Fürstenfeldbruck – Luogo di aggregazione e benessere