HomePolitica

LE ISTITUZIONI NON SONO COSA VOSTRA.

0
131

Comunicato stampa

A Genova la sindaca Silvia Salis esclusa dal taglio del nastro. Ieri, giovedì 8 ottobre, a Civitavecchia Roberta Angelilli inaugura uno spazio regionale senza nemmeno invitare il sindaco Marco Piendibene. I consiglieri regionali di opposizione abbandonano la cerimonia. Piendibene non è un nemico da escludere. È il sindaco di tutti. Ignorarlo significa mancare di rispetto a un’intera città. Una concezione proprietaria delle istituzioni che dovrebbe preoccupare chiunque abbia a cuore la democrazia. Ma c’è di più. Angelilli è Commissaria del Governo per la reindustrializzazione di Civitavecchia, non per le inaugurazioni. Il suo incarico è costruire le condizioni per nuovi investimenti, cantieri e occupazione. Eppure il futuro di Torrevaldaliga Nord resta incerto, le scadenze non sono definite e i lavoratori dell’indotto attendono risposte. Si inaugura il futuro mentre chi dovrebbe viverlo rischia di perdere il presente. Le istituzioni non appartengono a chi temporaneamente le governa. E il futuro di Civitavecchia non può aspettare all’infinito.
Partito Democratico Civitavecchia
Articolo precedente
𝐃𝐎𝐌𝐀𝐍𝐈 𝐒𝐂𝐔𝐎𝐋𝐄 𝐏𝐔𝐁𝐁𝐋𝐈𝐂𝐇𝐄 𝐂𝐇𝐈𝐔𝐒𝐄. 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐕𝐄𝐍𝐓𝐈 𝐄 𝐕𝐄𝐑𝐈𝐅𝐈𝐂𝐇𝐄 𝐈𝐍 𝐂𝐎𝐑𝐒𝐎 𝐈𝐍 𝐓𝐔𝐓𝐓𝐀 𝐋𝐀 𝐂𝐈𝐓𝐓𝐀’
Articolo successivo
“EROI COME NOI”: Laboratorio CREATIVO MULTIMEDIALE a Cerveteri PER  GIOVANI  UNDER 35

Ultimi articoli

Territorio

Nidi di vespe alla scuola di San Nicola: interviene Fare Ambiente Ladispoli

Eventi

𝗜 𝗖𝗔𝗥𝗘. 𝗗𝗮 𝗕𝗮𝗿𝗯𝗶𝗮𝗻𝗮 𝗮 𝗕𝗿𝗮𝗰𝗰𝗶𝗮𝗻𝗼

Eventi

Dal 𝟵 𝗮𝗹𝗹’𝟭𝟭 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 torna la 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗧𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗟𝗲𝗻𝘁𝗼

Eventi

“Il popolo della notte” fra i protagonisti della Festa del turismo lento: stasera escursione all’Antica Monterano

Scuola

L’acquaponica all’Alberghiero di Ladispoli: dall’acquario al piatto

Carica altri