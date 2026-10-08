ORIOLO: UNA COMUNITA’ CHE DONA. L’ ABBRACCIO DELLE NOSTRE ASSOCIAZIONI AI GIOVANI E AL LORO FUTURO.

Dal profilo Facebook del comune di Oriolo Romano

​In meno di un mese, la nostra comunità è stata testimone di due straordinari momenti di solidarietà e vicinanza.

Grazie al grande cuore di due realtà associative del territorio – la Polisportiva Oriolo, promotrice insieme alla Sez.Volley Oriolo, alla famiglia Ouedraogo – Calvaresi e l’Associazione Federico e Ilaria Gentili – sono state consegnate complessivamente 8 borse tra sport e studio, pensate per accompagnare i nostri ragazzi nei loro sogni e nel loro percorso di crescita.