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ORIOLO: UNA COMUNITA’ CHE DONA. L’ ABBRACCIO DELLE NOSTRE ASSOCIAZIONI AI GIOVANI E AL LORO FUTURO.

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Dal profilo Facebook del comune di Oriolo Romano

​In meno di un mese, la nostra comunità è stata testimone di due straordinari momenti di solidarietà e vicinanza.
Grazie al grande cuore di due realtà associative del territorio – la Polisportiva Oriolo, promotrice insieme alla Sez.Volley Oriolo, alla famiglia Ouedraogo – Calvaresi e l’Associazione Federico e Ilaria Gentili – sono state consegnate complessivamente 8 borse tra sport e studio, pensate per accompagnare i nostri ragazzi nei loro sogni e nel loro percorso di crescita.
​Un percorso virtuoso che unisce memoria, speranza e sostegno concreto attraverso due progetti ormai fondamentali per la vita pubblica del nostro Comune.
​8ª Borsa dello Sport “Nadia Ouedraogo”
Consegnate 5 borse sportive per consentire a bambini e giovani di praticare attività fisica senza ostacoli economici, promuovendo l’inclusione sociale e il benessere attraverso i valori dello sport.
​2ª Borsa di Studio “Federico e Ilaria Gentili”
Consegnate 3 borse di studio per premiare l’impegno, il merito e la determinazione degli studenti nel proseguire i propri studi.
​A nome di tutta la cittadinanza e dell’Amministrazione Comunale, desideriamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento alla famiglia Ouedraogo,alla famiglia Calvaresi,alla famiglia Gentili, alla Polisportiva Oriolo e all’Associazione Federico e Ilaria Gentili.
Il vostro costante impegno trasforma il ricordo doloroso di Nadia, Federico ed Ilaria in un’eredità viva di speranza, generosità e opportunità per le nuove generazioni. Grazie per dimostrare ogni giorno cosa significa essere una vera comunità che sostiene e crede nel futuro dei propri giovani.
​Il ricordo di chi ci ha lasciato continua così a riflettersi nel sorriso, nella passione e nel futuro dei nostri ragazzi.
​Insieme si può.
 
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